Fotbalisté Dynama Č. Budějovice ve čtvrtečním zápase nadstavby o záchranu v I. lize hráli ve Zlíně 1:1 (0:0).

Naposledy doma se Zlínem hrálo Dynamo 2:2, v nadstavbě hráli Jihočeši ve čtvrtek ve Zlíně. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Zlín šel do střetnutí z poslední příčky v tabulce a tudíž s velkou snahou uhrát tři body. „Do konce nadstavby hrajeme dvakrát doma a toho chceme využít,“ uvedl pro klubový web asistent zlínského trenéra Lukáš Motal.

S cílem bodovat do Zlína jelo i Dynamo, to však v této sezoně venku před čtvrtečním utkáním ještě nezvítězilo. „Ale už to konečně musíme prolomit a já věřím, že se nám to povede,“ po smolné porážce v Pardubicích zdůraznil trenér Jiří Lerch.

A jeho svěřenci skutečně byli v prvním dějství důležitému vedoucímu gólu blíž a měli dvě velice slibné příležitosti. Tu první ve 14. minutě po výborné akci Ondráška a Alliho měl Suchan, jeho ránu k zadní tyči ale brankář Dostál skvěle vyrazil. A druhou velkou šanci si připravil ve 32. minutě po rozehraném rohu Suchan, jeho střelu do šibenice ale Dostál opět výborně vyrazil.

Zlín sice do utkání vstoupil aktivně, do větší šance se ale jeho hráči nedostali. Až v závěru první dějství po Vukadinovičově centru zahrozil Ikugara, na pozorného brankáře Šípoše ale nevyzrál.

Záchranářské drama gradovalo po změně stran. Lépe začalo Dynamo: v 52. min. po rozehraném rohu Čermák centrovaným míčem našel hlavu Tranzisky a ten mířil přesně – 0:1!

Radost Jihočechů však netrvala dlouho. V 60. min. po Slončíkově rohu zcela volný Cedidla hlavou ještě pálil vedle, dvě minuty nato už ale po Slončíkově střele do tyče dorazil Žák na 1:1.

Závěr zápasu Zlín dohrával v deseti, červenou kartu za faul na Tranzisku dostal domácí Schánělec, ale i v oslabení zlínský Slončík čtvrt hodiny před koncem nastřelil hlavou břevno a v 80. minutě Žákovu gólovou hlavičku brankář skvěle Šípoš kryl.

„Prospali jsme první poločas, remíza doma je pro nás ztráta,“ vraštil čelo zlínský trenér Bronislav Červenka.

„Chtěli jsme tady získat tři body, máme jen jeden, ale třeba i ten bude pro nás mít cenu. Když oba zápasy, které máme před sebou, vyhrajeme, jdeme do baráže,“ konstatoval trenér Dynama Jiří Lerch.

V prvním ze dvou zbývajících zápasů hraje v neděli Dynamo doma s Jabloncem (17 na Střeleckém ostrově).

Zlín – Dynamo 1:1 (0:0)



Branky: 62. Žák – 52. Tranziska. ŽK: Fantiš, Slončík, Černín – Nikl, Poulolo. ČK: 69. Schánělec. Diváci: 3428. Rozhodčí: Radina – Kříž, Antoníček.

Zlín: Dostál – Cedidla (88. Holík), Černín, Didiba, Bartošák – González (46. Slončík), Bužek – Vukadinović (58. Schánělec), Tkáč, Fantiš (58. Načkebia) – Ikugar (58. Žák).

Dynamo: Šípoš – Nikl, Poulolo, Králik, Trummer – Hellebrand (87. Havel), Čermák, Suchan – Tranziska (90+3. Zajíc), Ondrášek, Alli.