V utkání ale nebyl sám, kdo prožil první prvoligové minuty v kariéře. V roli asistenta trenéra pomáhal Lerchovi a Kladrubskému uznávaný trenér mládeže Radim Pouzar. "Zíka byl v regionální akademii," obrací okamžitě pozornost ze sebe na mladíka v sestavě Pouzar. Protože přímo tohoto fotbalistu netrénoval, nechce si připisovat zásluhy za kolegy. "Jsem moc rád, že jsme se shodli na tom, že Zíka by měl dostat přednost před Skalákem. Dostal ji, povedlo se mu to."

Přitom soupeře přímo v osobních soubojích měl velmi zdatného. Jakého? Určitě ho dobře znáte. Jmenuje se Marek Matějovský. "S Matějovským se přímo v utkání často potkával, podle mě Petr obstál," myslí si Radim Pouzar.

"Pro něj je to obrovská zkušenost. Viděl, jak situace řeší právě Matějovský, viděl, kam by to třeba mohl dotáhnout. Je před ním hodně práce, start v první lize je ale pro něj obrovskou motivací. A gól? To je něco úplně navíc."

A jak svůj debut vnímal talentovaný fotbalista? Kdy se vůbec dozvěděl, že půjde na plac? "Ve čtvrtek," usmívá se mladík. "Trenéři mi to oznámili a podle předzápasových tréninků bylo jasné, že budu hrát." Petr Zíka nezastírá, že tělem mu projela pár minut před prvoligovým debutem nervozita. K tak významné události to určitě patří. Dokonce může být někdy i zdravá. "Kluci mě uklidnili, říkali mi, že se nemám čeho bát, moc mi pomohli."

I v oslabené sestavě Dynamo dlouho drželo naději

Gól v prvním ligovém utkání je snem. Zázrak. Krásný příběh. "Trochu jsem mířil k tyči, ale nevěděl jsem, kam to poletí," raduje se Petr Zíka ještě tři dny po utkání. Hokejisté si po první trefě schovávají puk na památku. Zíka si pochopitelně balon z "Bolky" domů nevezl. Ale vzpomínky na první start v nejvyšší soutěži už mu nikdo nevezme. Jen ho první start a hned první gól budou něco stát do týmové pokladny. "Ještě jsem neplatil," směje se. "To přijde," ví dobře. "Uvidíme, s čím přijdou kluci."

Po zápase Dynama Č. Budějovice v Mladé Boleslavi měl v Zíka v telefonu několik zpráv. "Dost jich bylo," přikyvuje. "Od kamarádů, od bývalých trenérů, několik hezkých zpráv přišlo."

Přímo v duelu se na trávníku potkával s už zmiňovaným Markem Matějovským. "Má spoustu zkušeností, myslím, že to pro mě je velká škola, ale taky si myslím, že jsem osobní souboje s ním docela zvládl," říká mladík, který studuje v Č. Budějovicích Gymnázium Česká. "Třídního učitele mám pana Štoudka, ve škole mi vycházejí vstříc, první start je pro mě veliká motivace, určitě na sobě budu dál makat. Viděl jsem, že první ligu můžu hrát, že se klukům vyrovnám, budu pracovat na tom, abych se dostával na hřiště co nejčastěji."

A ještě informace pro fanoušky. V Dynamu je ještě jeden Zíka. Jan. Petr jednou pro vždy upřesňuje: "Jsme stejně staří. Honza je bratranec."