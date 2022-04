V minulém kole jste prohráli v Edenu s favorizovanou Slavií těsně a dá se říct, že i dost smolně. Souhlasíte?

Je fakt, že když jsme se dívali na video, potvrdili jsme si, že do té defenzívy jsme po celý zápas de facto plnili to, co jsme si řekli, že bychom chtěli hrát. Samozřejmě ale Slavia má takovou sílu, že tu jednu branku nám dala. Což byla škoda, protože já jsem přesvědčen, že kdybychom aspoň ještě chviličku udrželi bezbrankový stav, že jsme mohli mít šanci. Myslím, že by to Slavia pak víc otevřela, což bylo přesně to, co jsme my chtěli. Jenže jsme ten gól dostali poměrně brzy po půli a prohráli jsme.

Vypadalo to, že vy hrajete na nějakém pro vás netypickém postu pod hrotem, jak jste se v této roli cítil?

Ne, nehrál jsem podhrota, ale s Valim a Halošem (Matějem Valentou a Ondřejem Mihálikem – pozn.) jsme hráli ve středu zálohy s tím, že já měl při presinku jiný post než normálně a snažil jsem se to plnit tak, jak to trenéři ode mě chtěli a očekávali.

Byť jste prohráli, jako tým jste neodehráli špatný zápas a byli jste mistru ligy hodně nepříjemným soupeřem…

Jasně, výsledek na oko je dobrý, 0:1 není žádná ostuda. Jenže my tam chtěli bodovat, a to se nám nepovedlo, takže ačkoli to je Slavia, z té prohry jsme byli docela zklamaní.

Teď máte čtyři poslední zápasy, které rozhodnou, oč budete v nadstavbě hrát.

To my dobře víme a myslím, že v hlavách máme, že to zvládneme a že se do té šestky probojujeme.

K tomu byste potřebovali teď v sobotu porazit doma Zlín a tam jste padli 0:2…

Ani mně se ten zápas moc nepovedl, myslím ale, že to máme v hlavách nastavené, že jim to oplatíme. Zlín nemá špatné mužstvo, to ostatně žádné ani v lize není, jsme ale doma a chceme získat tři body a ukázat, že se můžeme o tu šestku ucházet. Prostě chceme Zlín doma porazit!