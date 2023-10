Fotbalisté prvoligového Dynama přivezli z důležitého zápasu ze Zlína za remízu 1:1 bod, který je v letošní sezoně jejich prvním bodovým ziskem na hřišti soupeře.

V minulém kole fotbalisté Dynama hráli ve Zlíně 1:1 (na snímku Matouš Nikl v pádu bojuje o míč s Filipem Žákem), v sobotu v dalším důležitém utkání hostí Karvinou. | Foto: Deník/ dynamocb.cz

„Byl to hodně nervózní zápas, kterému chyběla větší kvalita,“ hodnotil dění na hrací ploše trenér Dynama Tomáš Zápotočný. „My měli hodně blízko ke třem bodům, nakonec jsme ale spokojeni i s jedním. Zlín měl ke konci zápasu tlak, my byli hodně zalezlí a měli jsme to těžké,“ dodal hostující kouč.

Podobně průběh střetnutí viděl i zlínský trenér Pavel Vrba. „Zápas se pro nás vyvíjel nepříznivě, dlouho jsme o gól prohrávali, ale naštěstí jsme dokázali alespoň vyrovnat,“ zhluboka si oddechl zkušený trenér.

Za autora vyrovnávacího gól Zlína byl původně označen Fantiš, v zápise pak však byl uveden Slončík. „Upřímně řečeno, já ani nevím, ptal jsem se Slona (Toma Slončíka – pozn.) a on pravil, že to tečoval. To ale byla jeho první verze, potom řekl, že asi ne. Ale ono je to jedno, když to připíšou jemu, nic se neděje, hlavní je, že jsme zvládli ten vyrovnávací gól vstřelit,“ krčil rameny Antonín Fantiš.

„Byl tam centr na zadní tyč, kam si naběhl Tonda Fantiš, který je v tom velice silný a všechny tam přehlavičkoval. Já se jen snažil ten balon nějak tečnout a trošku jsem to lízl. Ale je to jedno, hlavně že to skončilo v bráně,“ usmíval se Tom Slončík.

Po změně stran skutečně měl Zlín více ze hry, do poločasu ale za delší konec provazu tahali fotbalisté Dynama, kteří si vypracovali i několik velice slibných příležitostí. Velkou smůlu měl aktivně hrající Alli, jenž v závěru první půle byl krátce po sobě ve dvou velkých příležitostech – v té první nastřelil technickou střelou břevno a v té druhé, kdy po Čermákově ideální přihrávce běžel sám na bránu, poslal balon jen do vybíhajícího brankáře Matěje Rakovana.

Nicméně ještě v nastaveném čase první půle se hosté vedoucího gólu přece jen dočkali, když Skalákovu utaženou střelu Rakovan pouze vyrazil a dobíhající Šigut nezaváhal. „Byl to v lize za Dynamo můj teprve třetí zápas, druhý v základu a hned jsem vstřelil i svůj první ligový gól, z toho mám velikou radost,“ zářil Samuel Šigut, jenž do Dynama přestoupil z druholigové Opavy a na jihu Čech podepsal smlouvu do června 2027. „Tomu gólu předcházela krásná kombinační akce a od Jirky Skaláka tvrdá rána, takže to gólman stihl jen vyrazit, já byl u balonu první a už jsem neměl těžkou práci to dát do prázdné brány,“ líčil svou první trefu v I. lize dvacetiletý středopolař, jenž měl ve druhé půli na noze i další gól, který by zřejmě už znamenal tři body, brankář Rakovan však jeho střelu stačil reflexivně srazit na roh.

„Remíza z našeho pohledu je ztráta,“ mrzelo sportovního ředitele Dynama Milana Čadka. „Rozhodlo to, že jsme nedali druhý gól, kdybychom vedli 2:0, určitě bychom vezli tři body,“ usoudil. „Myslím si taky, že jsme ke konci až příliš začali náskok pouze bránit,“ litoval. „Ale to už je minulost, teď máme doma Karvinou, a to je další zápas proti mužstvům okolo nás a s těmi musíme bodovat,“ připomněl Čadek, že v sobotu od 15 hod. hraje Dynamo na Střeleckém ostrově v lize s Karvinou.