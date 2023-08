Fotbalisté Dynama v 5. kole I. ligy hrají v neděli od 15 hod. doma s Bohemians a do zápasu půjdou s jednoznačným cílem zlomit černou sérii čtyř úvodních porážek v řadě, po které jsou Jihočeši v tabulce na poslední příčce s děsivým skóre 5:17.

V minulém utkání s Bohemians na domácím hřišti fotbalisté Dynama letos v únoru vyhráli 1:0 (na snímku se z vítězného gólu raduje Roman Potočný), uspějí doma i v neděli? | Foto: Deník/ Jan Škrle

Proti Bohemce bude mít Dynamo k dispozici posily. Smlouvu na rok s dvouletou opcí podepsal Jiří Skalák, jenž oblékal i dres národního týmu a hrál i v Anglii za Brighton a Millwall, v Česku působil ve Spartě, Brně, Slovácku a v Boleslavi, odkud přichází jako volný hráč. „Získáváme v něm personu, ale i hráče připraveného pomoci týmu na place,“ charakterizoval na klubovém webu zkušeného křídelníka sportovní manažer Dynama Jan Podroužek. Jako volný hráč přichází také Michal Hubínek (28 let), jenž hrál za Ml. Boleslav, Bohemians a polskou Termalici.

Důležitosti nedělního zápasu si jsou trenéři Dynama dobře vědomi. „Tak hrozný start do ligy asi Budějovice ještě nezažily, a jestli s Bohemkou nevyhrajeme, nemáme tu co dělat,“ rezolutně pro prohře s Plzní prohlásil Tomáš Zápotočný. „Věřím ale, že to zvládneme. Máme zkušený tým, Havel, Králik, Ondrášek, Kuba Hora, to jsou kvalitní hráči a oni musí tým zvednout,“ dodal Zápotočný, dle něhož si hráči musí věřit. „Je to o hlavách, a když budou mít kluci s Bohemkou strach, tak to nezvládneme. Kluci musí zatnout zuby a dát do zápasu všechny síly! Jakýkoli dobrý výsledek, jakýkoli dobrý výkon a ztracená sebedůvěra se vrátí zpátky,“ burcoval před nedělním utkáním trenér Zápotočný.

Bohemians jsou v lize se šesti body osmí, když doma oba své zápasy prohráli, zato v Pardubicích i Liberci shodně zvítězili 1:0! V minulé sezoně Jihočeši Bohemku porazili venku 2:1 a doma 1:0.

Budou se radovat i v neděli?

TÁBORSKO S VYŠKOVEM

Doma se už v neděli představí Táborsko, které ve II. lize od 17 hod. hostí na Kvapilce silný Vyškov. „Chceme odčinit prohru v Jihlavě,“ ujistil trenér Roman Nádvorník, jehož tým před týdnem na Vysočině prohrál 0:3. „My přitom byli herně lepší, ale na začátku jsme nedali dvě stoprocentní šance a naopak soupeř naši hrubku potrestal gólem. Po půli jsme za další hrubku pykali znovu a další své šance jsme neproměnili. Dokonce jsme nedali ani penaltu,“ litoval Nádvorník.

Do sobotního zápasu půjde Táborsko v plné síle. „Jsme kompletní, a byť dle mě Vyškov je aktuálně ve druhé lize suverénně nejlepším týmem, my doma chceme jedině tři body,“ uzavřel Nádvorník.

Ve III. lize Táborsko B jede v sobotu do Přešťovic, béčko Dynama v neděli na Admiru a Písek též v neděli do Plzně.

Divize: M. Lázně – Katovice (v pátek večer), Č. Krum᠆lov – Aritma Pha (sobota 13:30), J. Hradec – Soběslav (neděle 16).

Z FOTBALU V KRAJI

Ml. Vožice – Hluboká 1:2 (1:1), osmifinále Samson Cupu, branky Kukla – Kadlec, Křiváček, Zl. Koruna – Třeboň 30. srpna (18).

Mem. V. Stulíka v Dřítni (neděle): Dříteň – Zliv (10), Dříteň – Temelín (11:30), Zliv – Temelín (13).

Tresty z JčKFS: Bigiri (Bavorov) 2 zápasy, Hajný (Rudolfov) 1 zápas (oba nepodmíněně od 17. srpna), pokuty: Šafránek (T. Sviny), Štecher (Dražice) 2000 Kč, Kořínek 1500 Kč, Chýnov, Kovářov 400 Kč, žádosti: Císařovský (Semice) zbytek trestu změněn na 1 zápas podmíněně (do 31. 12.), Čapek (Osek), Šmíd (S. Ústí), Zimmel (K. Újezd), Rokůsek (Netol.), Cempírek (Ledenice) nevyhověno.

OFS ČB, přebor – sobota: Jankov B – Rudolfov B (10 Dubné), N. Ves – Římov (10:15), Borovany – Dříteň, Srubec – D. Bukovsko, Žabovřesky – Č. Dub, Sedlec – Kamenná (vše 17), volno Loko B, III. třída – sobota: Mokré – Dívčice (15), Mladé B – Bavorovice, Boršov B – Chrášťany, N. Hrady – Týn B, N. Hodějovice – Úsilné (vše 17), neděle: Lišov B – Čt. Dvory B, K. Újezd B – Lipí (vše 17).