České Budějovice procházejí fotbalovým marastem. Klub je poslední v tabulce, vře to v kabině i ve vedení. Není divu, že pro zbytek republiky je Dynamo jednoznačným kandidátem sestupu. Tým navíc nemá trenéra. Padají nejrůznější jména.

Jan Podroužek v Dynamu ještě neskončil | Foto: Deník/ Kamil Jáša

Zmatků okolo českobudějovického Dynama je hodně. Na jeden prvoligový klub snad až moc. Nejprve u týmu skončil Marek Nikl. Neuspokojivé výsledky, špatný herní projev. "Zdálo se mi, že mezi oběma trenéry je nesoulad," zdůvodňoval majitel klubu Vladimír Koubek své poněkud zvláštní rozhodnutí. Polovičaté. Jeden trenér skončil, druhý zůstal. Přitom oba působili na stejné rovině. Při koučinku se dokonce během poločasu přesně v polovině senzačně střídali. K mikrofonům přicházeli společně…

Nikl skončil, Zápotočný zůstal. A pokračoval. Nebyla to velká chyba vedení klubu? "Mysleli jsme, že to bude oživení, jak je vidět, nebylo," odpovídá Koubek na přímou otázku. A tak za pár dní, po zápase s Hradcem Králové, který Dynamo odehrálo naprosto mizerně (0:2), nabídl rezignaci i trenér Zápotočný. Večer po zápase skončil a ještě v noci potvrdil: "Je konec. Rezignoval jsem na svoji funkci. Je mi to líto kvůli majiteli, který je pod tlakem, ale prostě končím. Věřím, že to bude impulz pro Dynamo, které se, já v to věřím, v lize zvedne a zachrání. "

Máme potvrzeno! Dynamo nemá trenéra. Zápotočný skončil

Klubové legendy se nestačí divit. Třeba Karel Vácha. Za Dynamo nastřílel 55 gólů a je rekordmanem v černobílém dresu. "Kolem klubu je spousta spekulací. Kolem odchodu Hory, okolo Králika, který také snad má odejít, to týmu neprospívá, nemá klid k práci."

V klubu nekončí jen trenéři a hráči, ale brzy se asi změní i pozice ve sportovní sekci vedení klubu. Jan Podroužek. Jeho jméno určitě znáte. To je teprve zvláštní příběh. Ligu nikdy nehrál, funkcionářské zkušenosti nemá prakticky žádné. V České republice mají ale fanoušci o jeho osud velký zájem. Přitom z pohledu více než stoleté tradice českobudějovického klubu je Podroužkovo působení v Dynamu jen hodně malou a nepovedenou epizodou. Média beze studu píší o konci sportovního ředitele klubu. Jenže Podroužek sportovním ředitelem není. Nikdy jím nebyl. A navíc v klubu stále ještě působí! "Ještě jsem v klubu neskončil, víc to nechci komentovat," odpověděl přímo muž, jehož pracovní zařazení zřejmě bylo sportovní manažer: "Nepřišel na sportovního ředitele, ale posílil práci našeho sportovního úseku," říkal doslova majitel Vladimír Koubek v létě. Teď v prosinci aby se v Dynamu čert vyznal. Podroužkovo působení v Č. Budějovicích asi opravdu nebude mít dlouhého trvání, ale ukončené stále ještě není. Podroužkova role je v celém příběhu hodně zvláštní. Nečitelná. "Měli bychom se o úkoly podělit s Milanem Čadkem, mělo by dojít postupně k přesunu kompetencí na mě," vysvětloval Podroužek po příchodu do klubu. K tomu už nedojde. Generálním sekretářem a sportovním ředitelem byl, a v těchto hodinách stále ještě je, Milan Čadek. Podroužek toho za půl roku moc nestihl. Fakticky ani nemohl. K ožehavým otázkám se vyjadřovat nechtěl. Ke kauze "Paták" v průběhu sezony jen napsal: "Oficiální cestou tohle komentovat nebudeme." K ukončení spolupráce s trenérem Zápotočným se nevyjádřil vůbec. A teď ke svému odvolání poskytl už tradiční odpověď: "Domluvili jsme se smajitelem klubu, že situaci komentovat nebudeme."

Přitom na mediální scéně se okamžitě objevily spekulace o jeho odchodu na Žižkov. "Odchod definitivní z Budějovic není, bude se to ještě řešit. Žižkov? Vůbec nic k tomu říct nemůžu. To je momentální spekulace." Vyjádřil ale náklonnost ke klubu, se kterým se nejspíš jeho cesty kolem Vánoc rozejdou. "Vidím v Dynamu určitě potenciál. Vidim potenciál v jeho budoucnosti. Klukům věřím. Strašně Dynamu přeju záchranu. Je to spádová oblast, výborná akademie, personální obsazení, když všechno do sebe zapadne a dobře se uchopí, budoucnost Dynama bude skvělá."

Skvělá budoucnost? Ta nejbližší bude hodně složitá. Veřejným tajemstvím je, že probíhají jednání o změně vlastnických struktur. Za kolik? Kdo a komu? To jsou otázky, na které vám aktuálně nikdo přesnou odpověď nedá. Lze jen spekulovat. Reálně to vypadá na příchod do Českých Budějovic zahraničního investora. Značka SK Dynamo České Budějovice ale při pohledu na tabulku úplně nejlukrativnější nebude. Dynamo v 18 zápasech dostalo 41 gólů! "To je hodně," přikyvuje Karel Vácha. "Není to ale věcí jen obránců. To je věc celého mužstva. Musí si pár lidí přestat hrát na individuality a musí všichni přijít na hřiště jako jeden tým. Jinak to fungovat nebude."

Z krize má vyvést tým nový trenér. Kdo jím bude? Padají zajímavá jména. Hýský, Straka nebo Jarolím. Na koho majitel klubu ukáže? Těžko předvídat. Záleží samozřejmě nejvíc na tom, kdo majitelem Dynama v roce 2024 bude. Zatím to vypadá, že po nepovedeném podzimním představení spasí jihočeský klub jenom vánoční zázrak.