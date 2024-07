O případném příchodu fotbalového rozhodčího Jana Jílka do českobudějovického Dynama kolovaly v médiích zprávy už dlouho. Je to takový kolorit, který se v pravidelných intervalech šíří mediálním světem. Podle informací, která má Deník k dispozici, se bývalý fotbalový prvoligový rozhodčí na převzetí role v černobílém klubu nechystá. Daří se mu v podnikání, je úspěšným starostou obce Holašovice, nezdá se, že by aktuálně v nejbližších hodinách spojil síly s Dynamem. Totéž platí o Jiřím Kotrbovi. Před časem, když do klubu přicházel Jozef Weber, se spekulovalo o Kotrbově návratu na lavičku. Bývalý trenér Dynama, Sparty nebo Jablonce ale už tehdy řekl ne. Rezolutní ne. Ani teď to s velkou pravděpodobností, která hraničí s jistotou nebude jiné.

Média spekulují o spoustě věcí. Dokonce se novináři pouštějí do "hledání" bydlení pro trenéra Františka Straku. Občas se na stránkách převážně internetových médií objevují opravdu až směšné věci. Jak to vidí fanoušci? Ať Franz, jak kamarádi Strakovi říkají, bydlí třeba pod stanem, hlavní je, když se mu podaří probudit tým a hlavně jeho hráče k lepším výkonům.

Co se změnilo naprosto zásadně je komunikace směrem z klubu. Emil Kristek, který teď Dynamo řídí, odpovídá ochotně, nevyhýbá se žádnému tématu. Faktem je, že Dynamo scházejí peníze. Do představenstva klubu byl zapsán Dalibor Jirka. Kristek nikoliv. Nové vedení klubu si hledá prostor. Řeší mezi sebou i kompetence. Straka, který je hlavně trenér, emotivní kouč, vždy jím byl a bude i v budoucnu, ještě přesně hledá roli, ve které by Dynamu pomohl co nejvíc.

V Dynamu zůstává a posunuje se na manažerskou pozici Jiří Hrbáč. Pamatujete si na titulek v Deníku? Hrbáč nahradí Poborského. Talentovaný fotbalista má na svém kontě za Dynamo i prvoligové starty, o jeho oddanosti černobílým barvám nikdo nemůže pochybovat. Jen mimochodem, a Deník o tom informoval jako jediné médium, Hrbáč za svoje vystupování na olympijských hrách dětí mládeže dostal ocenění Fair play…

Je veřejným tajemstvím, že současné vedení Dynama se rozletělo do všech světových stran. Shání podporu. Emil Kristek se snaží přesvědčit kontakty ve svém okolí, že Dynamo je značka, kterou stojí za to podporovat.

Povede se to? Možná ne, ale vytahovat na veřejnost zprávy typu, kde bydlí hlavní trenér, je minimálně nedůstojné.

V neděli Dynamo čekají Pardubice, Budete přímo na stadionu?