Právě útočník mnichovského Bayernu je pro dvacetiletého fotbalistu velkým vzorem. „To je střelec, který v šestnáctce jde vždycky napřímo,“ charakterizuje svůj idol pro oficiální klubový web. „Jednou chci být lepší než on,“ zasní se.

Fanoušci hráčů v zelenobílých dresech jej mohli vídat už od února, kdy posílil juniorku Bohemians. Tam si jej zaznamenal i kouč áčka Martin Hašek a vytáhl si ho k sobě do týmu. „V Nigérii si mě všiml jeden místní agent, který si řekl, že bych se mohl ukázat v Evropě. A našel mi místo v Bohemians. Atmosféra v klubu se mi moc líbila, vzali mě tu za vlastního, takže jsem tu spokojený,“ popisuje fotbalista svoji cestu z Afriky do české metropole.

Nesnadné začátky

Začátky ale nebyly úplně snadné. „Pro kluka z Nigérie to nebylo jednoduché. Přece jen to místní počasí, jiní lidé a jídlo… Hlavně jídlo! Já totiž miluji jídlo,“ přiznává. Když pak má charakterizovat sám sebe, je vidět, že i přes to, že v české lize teprve začíná, sebevědomí mu nechybí. „Jsem pravonohý fotbalista, proti němuž nechceš stát 1 na 1. Jsem totiž nečitelný, nemůžeš přečíst mojimysl. Jsem hodně silový a v tom je má síla. Jsem mladý a budu se zlepšovat, mám tu skvělé trenéry. A vím, že za pár let budu jedním z nejlepších útočníků v České republice,“ plánuje.

Další možnost předvést, co v něm je, může dostat už v sobotu večer. To „Klokani“ zavítají na hřiště vršovického rivala Slavie.