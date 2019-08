Takový zápas jste potřebovali, že?

Ano, jsme spokojení. Vyhráli jsme 2:0 a hlavně po dobrém výkonu. Nebyli jsme úplně v jednoduché situaci. Měli jsme za sebou náročné utkání, dlouhé cestování, málo spánku a k tomu v sobě zklamání ze dvou neúspěchů v lize i pohárech. Proto nás výhra těší, i v šatně bylo plno radosti.

Co si z utkání chcete odnést?

Vyhodnotíme si ho s trenérem, podíváme na video, probereme chyby, a tím všechno končí. Přehnaná euforie z vítězství ani deprese z prohry nikam nevedou.

Střelecky jste byl při chuti. Pomůže vám osobně, že jste se poměrně snadno dvakrát prosadil?

Snad. Zatím jsem v lize tolik gólů nedal. Každé branky si ohromně vážím. Ve Spartě jsem vstřelil jedinou, když jsem v 88. minutě snižoval proti Karviné na 1:3, takže tyhle pocity jsou o hodně sladší.

A dokonce jste zavěsil i hlavou…

Pravda, to by mě samotného nikdy nenapadlo. (směje se) Ani nevím, jak to tam padlo. Nejdříve jsem z mého úhlu myslel, že míč letí vedle, ale on zapadl k tyči.

V minulých duelech jste hráli dozadu velmi špatně, proti Ostravě jste konečně neinkasovali. Co všechno se změnilo?

Detaily si nechám pro sebe, ale základem je to, abychom se fotbalem bavili a dokázali tvrdě pracovat.

Bavili? Jste profesionálové.

Jen bavit se nedá a jen dřít bez lehkosti a uvolnění také ne. Fotbal je tvůrčí práce a chtě nechtě se na hřišti musíte cítit dobře a uvolněně. Jinak zkrátka nepodáte dobrý výkon. Je třeba tedy zkombinovat práci a uvolněnou mysl.

Byl jste blízko hattricku, v závěru jste měl povedenou střelu. Co bylo špatně?

Bliklo mi v hlavě, že jsem to měl raději dávat na zadní tyč. Věděl jsem, že jsem mohl mít hattrick, ale jsem hodně vděčný i za ty dva góly.