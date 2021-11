Sympatický bloňdák, z něhož šílí náctileté teenagerky. Řádí nejen za obrazovkou, on hraje fotbal i ve skutečnosti. „Zprvu jsme nechápali, že u toho sedí tak často, ale když se začal umisťovat mezi elitou, došlo nám, že to má smysl, že si zaslouží podpořit,“ říká pro Deník otec František Čermák.

Šikula ze severu Čech měl rodinu i na turnaji Big Match v Praze. Táta i máma prožívali zápasy v nové hře FIFA 22 někdy s úsměvem, jindy s napětím v tváři. Nakonec z toho bylo třetí místo.

„Hraní je dřina. Náročná na psychiku. Musí tomu věnovat hodně času, zvláště když vyjde nová hra.“

Kromě času stojí cesta za slávou a úspěchy i peníze. „Odhadem je to třeba sto tisíc. Technika, investice v samotné hře. Není to levné,“ upozorňuje Čermák, který byl šťastný, když se jeho syn přesunul z Teplic do týmu Sampi.

Má talent, řekl šéf konkurenčního týmu

Tenhle tým totiž vede Jakub Jankto, český reprezentant, který do esportu začal investovat ještě během angažmá v Janově (Sampdorii). Nyní působí ve španělském Getafe, odkud řídí (podporuje) svá největší esa. I Serona.

„Kariéru rozjel slibně. Chceme, aby se syn vyšvihl co nejdál, nejvýše,“ zmiňuje otec. Samotný 17letý mladík nezastírá smělé ambice. Hodlá být nejlepší v česko-slovenském světě. O víkendu dosáhl na třetí příčku, byť mnozí mu přáli finále.

Jedním z fanoušků, trochu paradoxně, je Martin Kabrhel, boss konkurenčního Entropiqu. „Seron má talent,“ uznává český milionář.

Sníme o olympiádě, říká otec Serona

FIFA, to není jen Mezinárodní fotbalová federace. Už léta se takto nazývá počítačová hra. Přelomová byla ta s letopočtem 2000, nyní je na světě 22. A čím dál více se hovoří o tom, že by se právě imaginární boj s míčem na imaginárním hřišti mohl objevit na olympiádě.



„Nevím, byl by to velký posun. Samozřejmě je to sen, přáli bychom mu to,“ líčí otec Serona.



Hodně si svět "gamerů" slibuje od Asijských her - už příští rok se na nich objeví i esport. Včetně titulu FIFA. „Tam je to hodně vepředu, ale třeba tady u nás je to pořád v plenkách. Vždyť teprve nedávno se tu objevily větší týmy. A ty profesionální kluby, třeba naše Teplice, to také podporují málo, skoro vůbec,“ dodává František Čermák.