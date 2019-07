„Inkasovali jsme rychlou branku, po které jsme se naštěstí hned dostali do hry. Dobře jsme kombinovali, ale nebyli jsme nebezpeční. Soupeř byl důrazný v soubojích, to jsme očekávali. Po přestávce jsme srovnali, pak domácí nedali penaltu a v nastavení jsme rozhodli,“ hodnotil utkání Pavel Hoftych.

Kouč, jenž poslední sezony strávil na Slovensku (jako manažer), pocítil na vlastní kůži nové pravidlo – jako první trenér v lize viděl žlutou kartu. Byl napomínán za to, že se vehementně vztekal a protestoval proti odpískanému pokutovému kopu. Rozhodčí Ondřej Berka neměl pro jeho výlevy pochopení. „Čekal jsem, že první kartu z trenérů dostane Petr Rada, ale ten prožil poklidný domácí zápas,“ pousmál se Hoftych, který připomněl páteční vítězství Jablonce nad Bohemians 2:0.

Ale zpátky k penaltě. Asi i někteří fanoušci Ostravy nepochopili, co Berka pískl. „Z mého pohledu byla přísná, naštěstí pro nás ji Baník neproměnil,“ dodal Hoftych.

Další reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Nejprve údajný viník, liberecký bek Ondřej Karafiát: „Když pětasedmdesátikilový frajer vlítne do stokilového Smoly… Stalo se to podruhé, už když hrál za Opavu, tak mu tohle pískli. Normálně jsem šel do těla. Cítili jsme křivdu, bylo to až k smíchu.“

Smola měl na tento okamžik jiný názor. „Byl tam dlouhý nákop. Díval jsem se nahoru na míč, chtěl jít do souboje s gólmanem a vlastně ani nevím, kdo tam přiběhl a srazil mě. Nejsem rozhodčí, abych to posuzoval. Po nikom jsem neřval, aby pískal penaltu. Sudí to tak vyhodnotil.“