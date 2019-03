V sobotu od 19 hodin ale Viktorii čeká, a navíc venku, prozatím nejtěžší prověrka – pražská Slavia.

Bude se jednat o střetnutí s vaším největším rivalem. Jak moc vám před tak těžkým zápasem může pomoci vysoká výhra 6:1 nad Mladou Boleslaví?

Každý takový výsledek je suprový. Jestli ale přišel v pravý čas, to se uvidí až na v sobotu na trávníku v Edenu.

Zápas se Slavií sledují fanoušci v celé zemi. Máte rád tak vypjaté zápasy?

Mám. Celý týden před nutkáním cítíte zvýšené napětí, je to srovnatelné se zápasy evropských pohárů. Každý zápas je důležitý, ale tahle utkání jsou prestižnější, více sledovaná. Na utkání se Slavií se těším.

V posledních zápasech v Edenu se Viktorii nedaří, naposledy tam vyhrála před čtyřmi lety 2:0. Co udělat pro to, aby se nepříznivá série porážek na hřišti v Edenu zastavila?

Co nejlépe se připravit a odvést stoprocentní týmový výkon. Pokud navážeme na zápas s Mladou Boleslaví, máme velkou šanci uhrát dobrý výsledek i v sobotu proti Slavii.

Atmosféra při zápase v Edenu bývá bouřlivá. Jak se vám při takové kulise hraje?

V Edenu je stadion velký, chodí tam hodně diváků a je tam především výborná akustika. Myslím, že nás čeká špičkový zápas co do sportovní kvality i divácké kulisy.

Společně se svými klubovými spoluhráči Janem Kopicem, Radimem Řezníkem a Michaelem Krmenčíkem jste dostal pozvánku do české reprezentace pro nadcházející utkání s Ukrajinou a Ruskem. Co to pro vás znamená?

Jsem samozřejmě rád, že jsem se do reprezentace dostal. Beru to jako potvrzení aktuální fotbalové výkonnosti. Nominace do národního mužstva je pro mne pochopitelně velká pocta. Na zápasy reprezentace s Ukrajinou a Ruskem se však začnu těšit až po utkání se Slavií, teď mám myšlenky jen na sobotní utkání v Edenu.