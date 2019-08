„V Plzni žiju, našel jsem tady spoustu kamarádů. Nikdy nezapomenu a budu se sem rád vracet,“ prohlásil Patrik Hrošovský po čtvrtečním zápase s Antverpami.

Do Plzně přišel jako šestnáctiletý teenager z mládežnické akademie v Trenčíně. „Plzeň začínala zlatou éru. Vyhráli pohár, občas jsem trénoval i s áčkem, ale tehdy to bylo bez šance,“ vzpomínal na svoje začátky.

Přes hostování v Sokolově, Ústí i Znojmě si nakonec místo v týmu vybojoval. V posledních letech byl hnacím motorem mužstva.

„Jsem vděčný za to, co jsem tu zažil, byly to krásné chvíle. Postupem času jsem se do áčka dostal,“ pokračoval Hrošovský. „Co jsem tady hrával, tak to moc kluků nedokázalo. Možná David Štípek, Michael Krmenčík a ještě Láďa Darida, ale ten byl už trošku přede mnou,“ vyjmenoval svoje spoluhráče z mládeže. Ve čtvrtek nastoupil za svůj milovaný klub naposledy. Po vyřazení z boje o Evropskou ligu se rozloučil se spoluhráči a zamířil do Belgie za novou výzvou.

„Je to takové zvláštní. Chtěl jsem si vyzkoušet zahraniční angažmá, a když už tam teď jdu, tak pocity jsou trochu nostalgické, že po takové dlouhé době opouštím klub. Tak to ve fotbale a v životě chodí a já už se těším na novou výzvu, která přijde,“ dodal slovenský reprezentant.

Před zápasem ještě nemohl tušit, že to bude jeho derniéra. V případě postupu by ještě 14 dnů zůstal. O to více na něho všechno po zápase dolehlo. „Emotivní to bylo až na konci, kdy jsme dostali gól. Říkal jsem si, že jsou to možná poslední chvíle, které tady hraju. Těžko říct, zda na celý život, ale v této chvíli určitě ano,“ hlesl Hrošovský.

„Slzy nebyly, ale loučení s fanoušky bylo hodně dojemné,“ vyznal se rodák z Prievidze, který si jako jediný z viktoriánů může na podzim zahrát evropské poháry. Bruggy mají totiž jistou účast ve skupině Ligy mistrů.

A s tím už má 27letý záložník z Plzně bohaté zkušenosti. Památný je zejména jeho výkon na Realu. Koho vyzve letos s novým týmem?