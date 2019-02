/ROZHOVOR/ Vzpomněl si, jaké to bylo, když před pár lety v Plzni a v německé bundeslize lítal na levé straně u postranní čáry a proháněl protihráče.

Kapitán Zlína Petr Jiráček v sobotním zápase proti Opavě nečekaně místo vykartovaného Lukáše Bartošáka nastoupil na pozici levého halfbeka.

Zkušený středopolař mistrovský tah trenéra Fastavu Michala Bílka nezazdil. Naopak, na neobvyklé pozici si počínal naprosto bravurně.

„Kdyby mi bylo o sedm let méně, tak by to bylo trošičku lepší. Snad jsem si síly rozvrhl dobře,“ usmíval se bývalý reprezentant po zasloužené domácí výhře 2:0 nad Slezany.



Jak se vám hrálo na nezvyklé pozici levého halfbeka?

S trenérem Bílkem jsme se už předtím bavili o tom, jestli bych tuto pozici zvládl odehrát. Já jsem tenkrát v Plzni a kdysi v Německu na bekovi hrál. Halfbek je trošku podobný s tím, že se musí hrát více dopředu. Nebyla to pro mě úplná novinka.



Co pro vás na tomto postu bylo nejtěžší?

Musel jsem hlavně hlídat záběhy hostujících útočníků. V prostředku hřiště je pohyb i orientace trošku jiná. Na kraji se musím víc koukat kolem sebe a hlavně mluvit na hráče před sebou. Myslím, že nám to celkem sedlo. Nebylo to úplně špatné.



Fyzicky to je na kraji náročnější než uprostřed hřiště?

Asi na kraji, u té lajny. Tam je to o těch agresivních nebo sprintových nábězích dopředu. Pak musí hlavně následovat zpátečka dozadu. Lítá se od vápna k vápnu.



Přišlo mi, jako by vás to lítání po lajně vyloženě bavilo?

Užíval jsem si to. (úsměv) Kluci hráli dobře. Všem se nám to celkem povedlo. Nevybavuji si, že bychom Opavu pustili do nějaké šance. Fotbal nás všechny baví daleko víc.



Byl to jenom záskok za vykartovaného Bartošáka nebo na levé straně vydržíte déle?

To je otázka na trenéra. Samozřejmě jsme si už Bárta v šatně dobírali, že i když se mu dařilo, asi přišel o místo v základní sestavě. To je samozřejmě v legraci. Myslím, že příští zápas to zase bude malinko jinak.



Zápas s Opavou byl hodně povedený, že?

V utkání jsme měli lepší i horší pasáže, ale nevybavuji si nějakou stoprocentní šanci Opavy. Myslím si, že jak vzadu, tak uprostřed i vpředu jsme to zvládli mnohem fotbalověji než soupeř. Troufám si říct, že jsme zaslouženě vyhráli.



Zlín poprvé od návratu do ligy vyhrál první zápas druhé poloviny sezony. Víte o tom?

Vůbec ne. Já se tyto věci pokaždé dozvím těsně před zápasem nebo po zápase. Samozřejmě jsme rádi, že jsme tu jarní část sezony odstartovali dobře. Zase jsme odskočili spodku a dotáhli se špičce ligy. Moc si toho vážíme. Víme ale, že je to vrtkavé a jakékoliv podcenění by nás zase stálo body. Chceme u toho zůstat.



Proti Opavě skóroval i Beauguel, který v zimě odchází do Plzně. Budete si ho dobírat, že se zase trefil?

Poslední období pro něj nebylo jednoduché. Má podepsanou smlouvu v Plzni, ale nastupuje za jiný mančaft. Tímhle gólem ukázal, že to ve Zlíně nemíní zabalit a poslední zápasy odehraje na sto procent.



Střelecky se daří i Pavlu Vyhnalovi, který dal gól ve třetím utkání za sebou. Co říkáte na jeho bilanci?

Pavla vidím jako skvělého fotbalistu. Už když k nám přišel, tak v prvním přípravném zápase bylo vidět, že je opravdu šikovný. Byla jenom otázka času, kdy se dá zdravotně do kupy. Doufám, že s přibývajícími minutami mu poroste sebevědomí a přidá další branky. Samozřejmě mu fandím, aby se mu dařilo.



Nyní je před vámi náročný dvojzápas v Jablonci a doma s Plzní. Je výhoda, že oba týmy stále hrají evropské poháry?

Ani bych neřekl. Oba týmy sice odehrály na podzim hodně zápasů, ale na rytmus si už zvykly. Víme, že v těchto dvou zápasech nás nečeká nic jednouchého. Můžeme si změřit síly s lepšími mančafty. Nechci říkat, že nemáme co ztratit, rozhodně se pokusíme získat nějaké body, ale můžeme si to s nimi rozdat na férovku. Uvidíme, co z toho nakonec bude.