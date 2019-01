Klub z města Beatles čeká dnes večer v Bělehradě zápas Ligy mistrů proti Crvené zvezdě. V důležitém utkání se však trenér Reds Jürgen Klopp musí obejít bez Xherdana Shaqiriho. Švýcarský reprezentant s kosovskými kořeny do Srbska neodcestoval z politických důvodů.

Xherdan Shaqiri slaví branku do sítě Srbů. | Foto: ČTK/AP/Laurent Gillieron

Mezi Srby a kosovskými Albánci panují napjaté vztahy od rozdělení obou zemí v roce 2008. Liverpool raději nechal Shaqiriho doma, aby neriskoval případné problémy.

Ty by mohly být důsledkem událostí z letošního světového šampionátu. Shaqiri skóroval v zápase proti Srbsku a návdavkem přidal kontrovezní oslavu, během níž gestem znázornil orla na albánské vlajce. Samotný hráč sice odmítl, že by se jednalo o politickou provokaci, FIFA mu přesto udělila pokutu.

"Slyšeli jsme a četli jsme spekulace o tom, jakého přivítání by se Shaqirimu mohlo dostat. Ačkoli netušíme, co by se mohlo stát, chceme se stoprocentně soustředit jen na fotbal a nemyslet na nic jiného," okomentoval situaci trenér Liverpoolu Jürgen Klopp.

Anglický celek se bude na horké srbské půdě upevnit vedoucí pozici ve skupině C. Ve druhém utkání se střetne Neapol a Paris SG.

Srbsko odmítá i po deseti letech uznat nezávislost Kosova s populací 1,8 milionu obyvatel, z nichž většina je albánského původu.