Na pražskou Spartu vyjelo minulou sobotu speciálem Českých drah (ČD) více než 600 opavských fanoušků. Při výjezdech na domácí zápasy klubu do Brna nicméně k ničemu podobnému nedojde. Vlaková společnost pouze posílí běžné spoje.

Postup Slezského FC Opava do nejvyšší soutěže pro fanoušky znamená pendlování mezi domovskou základnou a městy napříč celou republikou. Situace je ale ještě minimálně na několik týdnů specifická v tom, že za klubem jezdí nejen na zápasy venkovní, ale i na domácí.

Až sedm jich totiž může SFC Opava odehrát na pronajatém stadionu v Brně, a to kvůli dosavadní absenci vyhřívaného trávníku na opavském stadionu. Potřebné vyhřívání se má začít pokládat v půli srpna.

Pozor na fotbalové fanouškyPokud na sobotu plánujete výlet vlakem, pak se vám třeba bude hodit informace o hromadných výjezdech dvou táborů fotbalových fanoušků. Příznivci SFC Opava budou cestovat do Brna k zápasu se Zlínem, fanoušci Baníku zase zamíří do Uherského Hradiště, kde je čeká duel se Slováckem.

Nezbylo ani místečko

Znovu po dlouhých letech si premiéru v nejvyšší soutěži svěřenci trenéra Romana Skuhravého odbyli v sobotu na pražské Letné. Podpořit je přijela i mohutná "žlutá vlna" fanoušků. ČD ve spolupráci s policií, klubem i fanoušky vypravily speciální vlak.

„Měli jsme informaci o počtu přibližně 600 fanoušků, kteří na zápas pocestují. Běžná praxe je taková, že dojde k posílení spojů o další vozy. Vzhledem k avizovanému počtu jsme ale přistoupili k vypravení speciálu. Vlak byl tvořen dvěma jednotkami CityElefant s kapacitou 620 míst a byl zcela zaplněn,“ konstatovala mluvčí ČD Vanda Rajnochová s tím, že fanoušci si zakoupili klasické jízdenky.

U ČD si však mohou vlakové speciály objednat třeba i přímo kluby. V takovém případě vše funguje jinak.

„Příkladem je cesta fanoušků HC Kometa Brno loni v prosinci do Prahy. Objednávka byla ze strany klubu a zahrnovala třeba i polep lokomotivy. ČD v tomto případě nezajišťují prodej jízdenek. Průvodčí a další personál ve vlaku jsou, ale kontrolu neprovádí, to je záležitost objednatele,“ vysvětlila Rajnochová.

Není to prodělečné?

Na kolik vlastně výprava speciálu, případně posilových spojů vyjde? O tom ČD mlčí. „Takovéto informace nezveřejňujeme. Nicméně k vypravení posilových vlaků přistupujeme jen tehdy, pokud předpokládáme návratnost nákladů, nebo očekáváme-li vysokou frekvenci cestujících, což jsou i přepravy fanoušků,“ nastínila Vanda Rajnochová.

Jestliže se posilové vagony nenaplní, postih nikomu nehrozí. ČD je vypravují na vlastní obchodní riziko. Na domácí utkání do jihomoravské metropole se pak výpravy zvláštních spojů nepředpokládají. A to ani v případě dalšího venkovního zápasu, které se odehraje třetího srpna na pražské Slavii.

„Většina fanoušků bude do Brna jezdit auty, takže dojde jen k posílení stávajících vlaků. Utkání se Slavií proběhne v pátek. Čili tam nepřichází v úvahu, že by jelo tolik lidí jako na Spartu. Doprava je zatím ještě v jednání,“ prozradil šéf opavského kotle Tomáš Hrubý.

Opava dřela, výhru ale slaví Sparta Přečíst článek ›

Podobné zkušenosti s hromadným cestováním vlakem na venkovní zápasy mají už řadu let také fanoušci ostravského Baníku, kteří o způsobech dopravy a zvoleném vlaku pravidelně informují na svém webu www.chachari.cz.

Nejbližší sobotní zápas na Slovácku by jich mělo v Uherském Hradišti sledovat až patnáct stovek. Dorazí údajně nejen vlakem, ale také automobily.