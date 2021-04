Ačkoliv v pražské Spartě příliš zápasů neodehrál, letenští fanoušci si na tenhle transfer zřejmě stále ještě dobře pamatují. Minimálně do novodobé sparťanské historie totiž vstoupil jako jeden z nejhorších.

Útočník Marco Paixao v zápase pražské Sparty proti švýcarskému Thunu. | Foto: Profimedia

Třicet gólů za sezonu, to byl velmi sebevědomý cíl, se kterým do Prahy přicházel. Portugalský ofenzivní fotbalista Marco Paixao byl příslibem do útoku. V přípravě mu to střílelo, za pět zápasů nasázel šest branek. Jenže pak jako když utne…