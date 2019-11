Tohle je další fotbalová pohádka. Mimořádný příběh nenápadného kluka, který zastínil všechny známé ligové borce a stal se hrdinou derby Zlína s Olomoucí. Devatenáctiletý obránce Fastavu Jakub Kolář poprvé nastoupil k zápasu nejvyšší soutěže v základní sestavě a hned zajistil ševcům tři body.

Devatenáctiletý obránce Zlína Jakub Kolář premiérovým ligovým gólem rozhodl sobotní zápas s Olomoucí. Foto: pro Deník/Jan Zahnaš | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

„Je to můj nejkrásnější moment v kariéře. Nic lepšího si při mém debutu v základu nemohlo ani stát. O to je to krásnější, že to byl vítězný gól,“ zářil štěstím zlínský odchovanec, který v sobotu večer přijímal samé gratulace. „Už mi to dochází,“ přiznává.