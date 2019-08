„I když se to snažím brát jako každý jiný zápas, je jasné, že se těším,“ vyznal se 27letý rodák z Kinshasy, který ale žije v Česku už od roku 2013, kdy přišel do Hlinska hrajícího krajský přebor.

Než přestoupil v roce 2017 do Opavy, zkoušel to i v Pardubicích, Příbrami a Hradci Králové.

Teď je v Plzni a v této sezoně nechyběl v lize ani jednou v základní sestavě a dá se čekat, že v ní bude i v neděli.

Jeden zápas v dresu Viktorie už proti Opavě odehrál a bylo ještě emotivnější, krátce po přesunu do Plzně byl u výhry nového týmu ve Slezsku 1:0. Teď tedy přivítá bývalé spoluhráče v Doosan Areně, hraje se v neděli od 16.30 hodin.

V neděli přijede Opava, váš bývalý tým. Jaké to je?

Je jasné, že se těším. Na kluky z Opavy, moje bývalé spoluhráče. Pro nás je to navíc v naší situaci nesmírně důležitý zápas, potřebujeme vyhrát. Na druhou stranu nijak se nestresuju. Připravím se jako na každý jiný zápas.

Opava začala ligu dvěma výhrami, ale teď čtyřikrát v řadě padla. Co od nich očekáváte v Plzni?

Oni tady nemají co ztratit. Jak znám Opavu, přijedou sem hrát otevřený fotbal, i když teď čtyřikrát prohráli. Ale bude to hlavně o nás. Uděláme všechno pro to, abychom uklidnili situaci v klubu a potěšili fanoušky.

Ani poslední výsledky plzeňské Viktorie nebyly optimální. Cítíte větší tlak?

V Plzni musíte vyhrávat. Pokud tady chcete být, musíte jít na hřiště s cílem vyhrát, mít vítěznou mentalitu. Stačí jeden nepovedený výsledek a hned je tlak větší. Já věřím, že v neděli to zvládneme a potom už to zase bude jenom dobré.

Ještě nedávno jste za Opavu hrál, máte tam kamarády. Proběhne nějaké hecování?

Už jsme si s klukama psali, pořád jsem v jejich skupině na whatsappu. Občas se tam kouknu, abych věděl, co je v Opavě nového. Zůstali jsme přátelé, bavíme se spolu. Psali mi, že se do Plzně těší. Budou se tady chtít ukázat. Z doby působení tam si pamatuju, že jsme proti Plzni či Spartě měli vždycky zvláštní motivaci.

Opava je po šesti kolech v tabulce až třináctá…

Ale pro nás to nebude žádná sranda, musíme být maximálně připravení. Je to sice můj bývalý klub, ale nic jiného než vítězství neberu. Potřebujeme ho, aby byl v klubu zase klid.

Sám jste říkal, že jste proti Plzni, Slavii či Spartě měli větší motivaci ukázat. Jaké to je teď na opačné straně?

Proti nám se chce každý vytáhnout. Znám to, když jsem hrál proti takovým klubům, běhal jsem na hřišti jako blázen, udělal jsem pro úspěch všechno. Teď, když jsem ve velkém klubu, poznávám, jak těžký je každý zápas. Když to zjednoduším, možná je lepší hrát proti Spartě nebo Slavii než třeba se Zlínem nebo Opavou.