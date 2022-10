"Zázemí stadionů Sparty, Slávie či Plzně neznáme, a tak jen doufáme, že je stejné, či jen obdobné jako na Slovanu. Nakonec, byl dán do užívání teprve před čtyřmi roky. Ani jsme se nedivili, když nám pan Kramarič řekl, že se v týdnu na stadionu hrálo mezistátní utkání Kanada – Uruguay, protože oba týmy mu daly přednost před stadiony ve Vídni."

Asi vás, stejně jako jihočeskou partu, zarazila jména soupeřů. "Katarští šejkové platí účastníkům mistrovství světa, které se za několik týdnů u nich uskuteční, přípravu v Evropě. Jihoameričané se připravují v Rakousku a Kanaďané v Dunajské Stredě."

Téměř nový stadion má samozřejmě řadu technických vychytávek. Zasunovací trávník to sice není, ale v trávníku jsou jakési malé fukary, kterými se tráva ovívá, aby nezahnívala. Používají se i pro vyhřívání trávníku. Počet trubiček je různý podle umístění. Tam, kde je delší dobu stín, je jich více, protože slouží zároveň k vysušování trávníku v případě většího množství srážek.

Zajímavé určitě je, že střechy nad kratšími stranami jsou níže a zasunuty pod střechy nad delšími stranami. To zase architekt musel řešit legislativní požadavek, že stavba nesmí stínit okolním obytným domům.

1972 - 2002. Igla za padesát let. Seriál Deníku. Díl první

Bez zajímavosti určitě není ani to, že při přestavbě stadionu byla o 90 stupňů otočena podélná osa hřiště. "My jsme tedy tehdy dostali rozhodující branku v místech, kde je dnes půlící čára! To hned vyvolalo další vzpomínku, že derby mezi Slovanem a Interem, který měl svůj stadion jen přes ulici, se říkalo soubojem o Bajkalskou ulici. Stejný název ulice je i dnes."

Bývalí fotbalisté Igly České Budějovice v BratislavěZdroj: Deník

Minulý čas je na místě, přestože stadion Interu je stále na Pasienkoch, tedy na svém místě. Jenže nepatří už Interu. Koupil jej majitel Slovanu, takže jemu nyní slouží jako tréninkové hřiště pro áčko a pro činnost mládeže. "Inter sice stále existuje, ale působí už ve Stúpavě, nedaleko od Bratislavy," popisuje Krauskopf.

"S těmi íhrisky, jak se hřišti říká slovensky, to v Bratislavě není zrovna radostné." Prvoligový fotbal se hrál i za Starým mostom, kde působil tým FC Petržalka. Hřiště ale koupil developer, nechal jej zbourat a dnes je tam planina zarostlá trávou a lebedou. Smutný pohled." FC Petržalka také existuje, hraje druhou ligu na umělé trávě, ale na úplně jiném místě v Petržalce.

"Tomáš Černák, historik Slovanu, nám pak řekl, že jen v Bratislavě zmizelo téměř padesát fotbalových hřišť. My jsme returnovali informací, že Igla naopak hřiště stále má, dokonce ve stejném stavu jako před těmi padesáti roky, ale že nemá ani jediný tým, který by tam trénoval a hrál soutěž."

1972 - 2002. Igla za padesát let. Seriál Deníku. Díl druhý

Černák zajistil členům jihočeské výpravy i další zajímavé návštěvy. Už v pátek jsme zavítali do Sieně slavy slovenského futbalu, která je ve výškové budově stojící hned vedle budovy Slovenského fotbalového svazu. Bez zajímavosti určitě není, že obě budovy jsou majetkem současného předsedy svazu. "Síň slávy není velká, přestože je ve dvou podlažích a využito je i schodiště z přízemí do prvního poschodí. Našli jsme v něm řadu zajímavých artefaktů, ale převážně z období společného státu. Dostalo se nám vysvětlení, že k dokončení expozice toho stále ještě dost chybí, ale že v této chvíli se nějak nedostává potřebných financí," říká Jiří Krauskopf. (pokračování příští týden)