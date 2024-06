Zaměstnanecká liga Deníku v Nové Vsi přilákala firemní týmy z celého regionu, které předvedly skvělé fotbalové výkony. Turnaj nabídl napínavé zápasy a kombinační hru, která často vedla až k vyšachování obrany. Dva nejlepší týmy, Agrostroj Pelhřimov a GPN nástrojárna Trhové Sviny, si zajistily postup do finále v Roudnici nad Labem.

Zaměstnanecká Liga Deníku. Turnaj v Nové Vsi | Video: Deník/ Kamil Jáša

V Nové Vsi se odehrál fotbalové turnaj. Zaměstnanecká liga Deníku hráče baví, některé týmy si dokonce vozí vlastní diváky. Nová Ves dokázala pro Sportfotbal okresní přebor nachystat zajímavý tým, který fotbalově vypadá velmi dobře. „Počítám i s tím, že přijdou posily,“ říká za klub Michaela Vrábková. "Trenér Jiří Vazač protáhl tým těžkým obdobím se ctí," dodala. "Podařilo se udržet soutěž, uvidíme, co přinese podzim."

Zdroj: Deník/ Kamil Jáša

Zaměstnanecká liga Deníku v Nové Vsi nabízí příležitost pro hráče firemních týmů. První dva týmy, tedy oba finalisté, postupují z Nové Vsi přímo do závěrečného finále Zaměstnanecké ligy. To se odehraje jako tradičně v Roudnici nad Labem. Termín je 13.6. Z Nové Vsi se do Roudnice nominovali: Agrostroj Pelhřimov, a.s. a GPN nástrojárna s.r.o. Trhové Sviny-

Všechny týmy předváděly skvělé výkony. Kombinační fotbal často vedl až do kuchyně. Padaly góly někdy až po vyšachování obrany do prázdné branky.