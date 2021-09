Máte třeba nějaký tým, který byste rádi porazili? O tom nijak nepřemýšlíme, chceme s pokorou dojít v turnaji co nejdál, ať se jedná o jakéhokoliv soupeře.

Jak trénujete? S kolegy se pravidelně každý týden scházíme a hrajeme fotbálek. V zimě chodíme do haly a v létě na umělou nebo přírodní trávu.

Překvapilo vás něco? Týmy byly dobře připravené? To rozhodně! Turnaj měl velice dobrou úroveň a bylo vidět, že v každém týmu je nějaký ten fotbalista.

Jak vzpomínáte na loňský první ročník Zaměstnanecké ligy? Byla to výborná zkušenost, díky které jsme mohli zažít s kolegy z práce novou a společnou mimopracovní aktivitu.

Přes dvacet týmů složených ze zaměstnanců jihočeských firem se proti sobě postaví v letošním druhém ročníku fotbalové Zaměstnanecké ligy Deníku. Znovu se akce zúčastní také tým společnosti Yanfeng Automotive Interiors se sídlem v Plané nad Lužnicí, kde se specializují na automobilové interiéry. Tým coby kapitán povede do boje o co nejlepší umístění Ondřej Kubále.

V září se uskuteční 2. ročník Zaměstnanecké ligy Deníku, ve které se proti sobě postaví týmy významných jihočeských firem. Hrát se bude od 20. do 23. září v Písku, Českých Budějovicích a Táboře.

