Bavorovice - Začíná naplňovat představy, s nimiž do Bavorovic přicházel. Fotbalový útočník Sláva Baščevan si zkraje jara užíval své chvíle slávy, podobně jako před časem v českobudějovické Slavii, kde patřil k oporám.

Útočník Sláva Baščevan dal gól i na Lokomotivě a Bavorovice vyhrály 2:1. | Foto: Deník/Michael Kalinics

„Zatím je to paráda,“ rozplývá se. „Jsme tu parta mladých lidí, kteří už se znají dlouho, a šlo jen o to se trochu sehrát, abychom o sobě na hřišti věděli. Čekali jsme, že jednou budeme hrát dobrý fotbal. Doufám, že takhle budeme pokračovat dál,“ usmívá se Vjačeslav Baščevan.



V zimě to byl rok, co přišel ze Slavie do Bavorovic. V novém dresu však působil nenápadně, dlouho o sobě nedával příliš vědět. „Rok jsem v mistráku nedal v Bavorovicích gól, takže jsem z toho byl zklamaný,“ připouští Baščevan, že mu také trvalo, než se v týmu aklimatizoval a našel herní pohodu. „Není to jen ve mně, ale i v hráčích okolo, teď hrajeme dobře jako celek,“ pochvaluje si autor tří jarních gólů, z nichž ty první dva otočily domácí duel se Slavií, jeho bývalým klubem. Dvě ze tří branek dal hlavou. „Baví mě zakončovat hlavou, ale ne vždy se to povede. Občas to vyjde, občas ne, jednu šanci jsem spálil. Záleží i na štěstí,“ přemítá bavorovický útočník.



Doma se Slavií při něm zjevně štěstí stálo. V utkání měl zvláštní motivaci. „Když jsem šel den před zápasem spát, říkal jsem si, že musím dát dva góly. A nevím proč, ale nějak se mi to podařilo,“ vysnil si svůj dosud nejlepší zápas v dresu Marineru Bavorovice. Nenechte se zmýlit – na působení v českobudějovické Slavii vzpomíná v dobrém. „S kluky ze Slavie chodím na pivo, občas se na ně zajdu i podívat. Je to v pořádku. Pořád tam mám plno kamarádů a před zápasem se Slavií mě všichni hecovali! Povedlo se to a já měl z toho výjimečnou radost,“ svěří se. Sešívaní mu po porážce prý nic nevyčítali. „Ale už se mi neozvali, abych s nimi šel na pivo,“ krčí rameny.



V Bavorovicích po ročním čekání ukončil střelecký půst a první gól ve fotbalové kabině vždy něco stojí. „Už jsem musel dát do kasy. A tímhle rozhovorem bude můj příspěvek vlastně pokračovat, dám další peníze, takže se mám dobře…,“ bere Baščevan „zápisné“ s humorem. Lepší, než aby se na trávníku trápil. Na Lokomotivě svojí hlavičkou otevřel skóre. „Vždycky je lepší dát gól jako první. Rádi bychom dávali góly na začátku, abychom se na hřišti cítili lépe. Bylo vidět, že když jsme dostali kontaktní branku, tak jsme se zatáhli a už to nebylo to pravé ořechové,“ uvedl.



Základy fotbalové abecedy se naučil doma na Ukrajině. V Oděse. „S rodinou jsme se přestěhovali do Čech, když mi bylo asi jedenáct. Nejprve jsem hrál za Dynamo, pak za Slavii. S dorostem jsme skončili šestí v kraji, tam se tehdy také sešla výborná parta,“ vzpomíná.



V klubu u Malého jezu potkal i své fotbalové dvojče – Antonína Arnolda. „Je to můj největší kamarád, dá se říct,“ tvrdí, přestože se jejich cesty rozdělily a momentálně hraje každý jinde. „V Bavorovicích je teď hráčů dost. A Tonda si vyzkoušel i jiná angažmá, ale jinak hraje celý život ve Slavii a myslím, že tam je spokojen.“



Slávu Baščevana zlákala vidina zahrát si vyšší soutěž, krajský přebor, ale moc si jej neužil, protože Bavorovice v minulém ročníku sestoupily. „Spadlo se. Nedal jsem ani gól, nějak nám to celkově nefungovalo. Tak hrajeme I. A třídu a uvidíme, jak nám to půjde. Třeba se už příští rok pokusíme do krajského přeboru vrátit,“ uzavírá optimisticky útočník s ukrajinským pasem.