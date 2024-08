Osmičlenné startovní pole je skutečně hvězdné. Kromě Bayernu se zúčastní anglický Leicester City, dánský klub Lyngby Kodaň, polský Sląsk Wroclaw a slovenská legenda Slovan Bratislava. K tomu dva nejslavnější české kluby Sparta a Slavia Praha a chybět samozřejmě nemůže ani tým pořádajícího Dynama.

„Jsem moc rád, že se nám podařilo uspořádat turnaj pro elitní evropské týmy i v našem tréninkovém centru. Věřím, že je to důkaz, že si naše týmy při absolvovaných zahraničních konfrontacích s nejlepšími evropskými kluby vedly dobře a naše akademie si tak získala jejich respekt,“ uvedl iniciátor celé akce šéftrenér žákovských složek Akademie Dynama Petr Čížek.

Účastníci byli rozlosováni do dvou skupin po čtyřech týmech, ve kterých se v sobotu utkají systémem každý s každým. V neděli pak budou následovat zápasy o konečné umístění. „Na Složišti se moc velkých turnajů vzhledem k jeho vytíženosti v průběhu roku nekoná, proto mě těší, že se trenérům a vedení akademie podařilo uspořádat takto skvěle mezinárodně obsazený turnaj kategorie U15. Beru to jako další stupeň výborné práce akademie. To je i důvod, proč jsme tento turnaj podpořili z města i našich firem.“ doplnil náměstek primátorky města České Budějovice Petr Maroš.

„Při našich zahraničních konfrontacích se setkáváme s neskutečnou kvalitou. Vysoká intenzita hry, brilantní dovednosti hráčů i výrazné individuality jsou vždy charakteristickými znaky těchto utkání, která posouvají nejen naše hráče, ale i akademii jako organizaci. Díky laskavé podpoře města České Budějovice a dalším partnerům tak nyní budou mít fanoušci možnost vidět v našem tréninkovém areálu skutečnou mládežnickou elitu. Díky všem, kdo se na této mimořádné akci podílí, moc se těšíme,“ zve příznivce fotbalu na mimořádný zážitek ředitel mládežnické akademie Dynama Petr Benát. „Nepamatuji si, že by podobnou akci Dynamo pořádalo. Navíc kategorie U15 už je docela vysoká a sportovní úroveň bude skvělá. Teď děláme turnaj pro osm týmů, ale uvidíme do budoucna, co se nám povede. Areál máme povětšinou plně vytížený, není to lehké,“ dodal.

Rozlosování - skupina A: Bayern Mnichov, Lyngby Kodaň, Śląsk Wrocłav, AC Sparta Praha. Skupina B: Leicester City, Slovan Bratislava, SK Slavia Praha, SK Dynamo České Budějovice.