Kdyby Libor Šolc, předseda fotbalového klubu Malše Roudné a místopředseda OFS České Budějovice, poslechl dnes vazebně stíhaného Romana Berbra, už by v Česku nežil. Právě exmístopředseda Fotbalové asociace ČR mu přes média v květnu 2013 vzkázal, ať se kritici fotbalových poměrů „odstěhují a hrají jinde, když mají špatný pocit.“

Jak vám tehdy bylo?

Vystěhovat jsem se rozhodně nechtěl. To zrovna gradoval náš spor s Berbrem. Dokonce vznikla veřejností široce podporovaná akce Dejme kmotrům červenou. Ale pak na valné hromadě asociace byl do jejího čela opět zvolen Miroslav Pelta a všechno zůstalo při starém. Právě pro Peltu sháněl Berbr hlasy. Jeho konkurentkou mohla být Markéta Haindlová, ale s tou známý západočeský šíbr nepočítal a těch pár klubů, které se proti němu postavily, a my byli mezi nimi, to hned pocítilo

Jak?

Hráli jsme divizní zápas v Rokycanech a najednou, nějakých 40 minut před výkopem, byli připravení němečtí rozhodčí nahrazeni těmi českými. A ti nás zmasakrovali. Hlavní arbitr Vaňkát, který se záhy dostal na listinu pro profi soutěže, nám dal tři červené karty a duel se nedohrál. A jen tak mimochodem – disciplinárka pak od potrestání vyloučených upustila.

Proč jste se proti Berbrovi a spol už tehdy tak vymezili?

Nám v Malši hlavně vadila situace v soutěžích v Česku. Hráli jsme podruhé divizi a po první zkušenosti z roku 2006 dlouho zvažovali, zda do toho marasmu znovu vstoupit. Nakonec rozhodla sportovní stránka a odhodlání hráčů. Ovšem stav byl stále stejný. Proto jsme svou nespokojenost dali veřejně najevo podporou Markéty Haindlové.

A vy jste pak našel odvahu v rozhovoru pro několik deníků říct veřejně, že je za tím Berbr. Nebál jste se?

Popravdě ani ne. Když děláte na vesnici fotbal na koleně, chcete z něj mít hlavně radost. A pak se objeví pár vykuků, kteří vám ji berou. A to mi vadí. Proto vyšel i ten rozhovor v nejčtenějším českém deníku s titulkem Stojí za tím Berbr, tvrdí šéf Roudného.

Jaká byla reakce?

Ozvalo se pár „dobrých duší“, někteří lidé se mě snažili varovat, zastrašovat a radili, co by bylo správné veřejně říkat a co nikoliv. A jaké může mé jednání mít následky … A o víkendech jsme si to pak slízli přímo na hřišti, kde jsme dostávali v praxi najevo, kdo je tady fotbalovým pánem.

Disciplinární komise pro Čechy se vás pak snažila z FAČR vyloučit. Ale neuspěla…

…jen díky advokátce Haindlové, která mi dala na jednání svazové disciplinárky právníka, ovládajícího do detailů sportovní legislativu. Všechno bylo připravené, jen nečekali, že kosa padne na kámen.

Tehdy jste byl už také místopředsedou OFS České Budějovice. Tam jste měl pozici pevnou?

Snahy mě sesadit se objevovaly pravidelně, ale předseda OFS Kureš ty tlaky a ostré střety s Berbrem pokaždé odrazil. Prostě zásah do struktur našeho OFS nikdy nepřipustil. Toho si vážím, protože jsem měl cejch rebelujícího funkcionáře. A kdykoliv to šlo dát mně nebo klubu najevo, tak se i stalo.

Cítíte dnes nějaké zadostiučinění?

Svým způsobem ano. Ale já se už tehdy snažil od všech tlaků oprostit a nepřipouštět si je. Fotbal mám rád, předsedou Malše jsem od čtyřiadvaceti a vím, co to dá za práci, než něco vybudujete, postavíte, založíte. U nás v klubu třeba celou strukturu mládeže dnes s deseti týmy a více jak 150 dětmi. O to víc pak člověku vadí, když se pohybujete v prostředí, které vedlo až k této kauze Berbra a spol. Doufám, že se dotáhne k soudu a fotbalové prostředí se začne měnit. Nebude to hned, ale věřím, že to je možné.

Počátkem roku 2021 se má volit nové vedení OFS. Budete pokračovat?

Cítím velkou podporu klubů z Českobudějovicka a tak zvažuji kandidaturu na post předsedy OFS. Počítám s tím, že nebudu jediný a objeví se další jména. Ale mám za sebou přes dvacet let práce v klubu, tucet na okrese, jasnou představu o fungování OFS, tak to zkusím. Kluby si vyberou. Jen teď nevím, jestli epidemiologická situace umožní vůbec valnou hromadu v lednovém termínu uspořádat.

Čím chcete kluby oslovit?

Naprosto jasným a zřetelným programem co změnit, transformovat, zavést. Zcela zásadní je renomé a prostředí fotbalu. O to koneckonců usiluji celý funkcionářský život. Třeba už na přelomu let 2004 a 2005 jsem patřil mezi čtyři zakládající signatáře Platformy jihočeských klubů. Ta chtěla posílit právě roli klubů ve fotbalových orgánech, kde už tenkrát převažovali rozhodčí. Tehdy jsme s Josefem Žižkou z Českého Krumlova, Karlem Váchou z Hluboké a Zdeňkem Kunou ze Čtyř Dvorů hodně předběhli dobu. Podpořilo nás na šedesát klubů, ale narazili jsme na stanovy fotbalového svazu. Nicméně pořád je to o tomtéž – hájit zájmy klubů a důrazně bojovat za fotbal. Tedy vymezit se vůči těm, co na něm parazitují. To by si všichni měli uvědomit!

Co říkáte iniciativám, které chtějí po Berbrově zatčení fotbal očistit?

Volání po změnách je přirozené a jsem rád, že k nim dojde. Ale nedělám si iluze, že jednotlivci, parazitující na fotbale, se bez boje vzdají. Bude se to muset odpracovat. Na to bude potřeba, ale hodně zdatných, poctivých funkcionářů.

Na Českobudějovicku chce nová iniciativa prosadit fotbal řízený především kluby, transparentnost a komunikaci…

O tohle jsem se snažil ještě za „starých pořádků“ už před patnácti lety. Ale tehdy k tomu nebyly podmínky. Vůle mnoha klubů byla, ale prohrávali jsme ve volbách do fotbalových orgánů, kde se rozhoduje. Na druhou stranu ale odmítám nařčení, že by fotbal v okrese řídili rozhodčí. V končícím výkonném výboru OFS mají zástupci klubů naprostou převahu - pánové Kubeš, Bernát, Frantík, Šmejkal, Čapek i já, jsme z oddílů a nikdy jsme ani rozhodčími nebyli. Jak vidět už před čtyřmi lety delegáti klubů předběhli dobu.

Jenže šéfem OFS je bývalý sudí Jiří Kureš…

Někteří lidé ho pranýřují za to, že působí v komisi rozhodčích FAČR, kde je i uznávaným expertem pravidel fotbalu. Ale kdyby byl spojen s Berbrem, těžko ho po rozjetí té megakauzy zástupci profesionální klubů v LFA jednohlasně kooptují do nové komise rozhodčích I. a II. ligy. Vedle něho ve vedení OFS pracoval i Karel Hora z pozice předsedy komise rozhodčích. Tím tenhle výčet končí.

A co transparentnost, komunikace?

Otevřenost je nutná a k naší ptáci patří. Ať jde o hospodaření svazu nebo jeho řízení. Žádný kontrolní orgán nikdy nezjistil jakékoliv pochybení. Nehledě na to, že v rámci spolupráce s okresním sdružením České unie sportu hospodaření OFS podléhá dvojí kontrole. Na druhou stranu v dnešní době internetů a sociálních sítí lze bezesporu OFS ještě více svým členům otevřít. Není to prostě jen o úředních zprávách z odborných komisí. I okresní fotbal je zábavou a jde zatraktivnit. Vhodný komunikátor pak může nahradit e-mailovou korespondenci s funkcionáři klubů.

Kde tedy vidíte hlavní změnu v etické obrodě fotbalu?

Právě v tom, co říkáte – v etice. Odbornou úroveň práce lze vždy zlepšit – u rozhodčích, delegátů, mládeže, žen, v organizaci i řízení svazu. Ale zásadní je dnes etika, morálka a slušnost, máme-li ve fotbale vybudovat důvěryhodné prostředí. Takové naděje se vždy pojí s předsedou okresu, kraje i samotné asociace. Ti musí mít morální kredit a dobrý tým kolem sebe. Proto také odmítám slova současného předsedy asociace Malíka, že jsme za současný marasmus „vinni všichni“. To určitě nejsme. Bez slušných lidí úplně dole v okresech by neexistoval fotbal v kraji ani v republice. Proto si jich velmi vážím bez ohledu na věk a soutěž, kterou jejich klub hraje. (zz)