Český Krumlov hraje divizi. Josef Žižka o ekonomickém zajištění pro tuto úroveň uvažuje: "Rozpočet klubu má nějaké kontury. Ty musíme naplnit. Jednou, a nemalou, částí je i podpora města a jiných orgánů. Kraj, Krajský úřad Jihočeského kraje, který nám s financováním pomáhá, Národní sportovní agentura, samozřejmě vedení města. Bez této podpory bychom si jen těžko mohli dovolit hrát divizi."

Slavoj Český Krumlov je tradiční klub, který se stará nejen o dospělé, ale i o mládež. "Tu máme výborně rozjetou," přikyvuje Josef Žižka. "Byli bychom rádi, abychom nemuseli slevovat z požadavků na trenéry a na výkonnost mládeže."

Jak se konkrétně projevuje finanční nedostatek v klubech? Jak konkrétně chybějí peníze v Českém Krumlově? "V loňském roce jsme měli Středisko mládeže s podporou Fotbalové asociace České republiky. Dostali jsme částku 225 tisíc korun a museli jsme splnit určitá kritéria, která byla podmínkou toho, abychom dotaci dostali. My je splnili, ale v současné chvíli je situace jiná. Fotbalová asociace měla jiné podmínky k získání středisek. Ze 130 středisek jich je osmdesát. Zřejmě i tady už se jedná o určitou úsporu, kterou chce FAČR směrem k nám ke klubům udělat." Josef Žižka ještě dodává: "Možná je to vize, kterou má vedení FAČR promyšlenou. Já to asociaci přeju, doufám, že ty prostředky, které jsou vynaložené do fotbalu, se vrátí zpátky k mládeži, postupně mládež vyroste v dospělé hráče a bude dost fotbalistů i v nižších soutěžích."

Není úplně jednoduché při současném provozu ve fotbalových klubech šetřit. Často už není kde. Pro ilustraci popisuje Žižka současný stav v českokrumlovském klubu: "Máme hlavní hřiště, umělou trávu, streetbolové hřiště, okolní malé hřiště. Velkou část finančních prostředků věnujeme rekultivaci a servisu sportovišť, hracích ploch a přilehlému okolí. Finanční částka je zhruba 225 tisíc za rok, když chceme provádět rekultivaci, kontrolu hřišť, doplněná granulka a podobně. Částka je velmi vysoká, my si na to musíme nějakým způsobem vydělat."

Předseda Slavoje Český Krumlov nabízí i cesty, které by mohly směřovat ke stabilizaci ekonomické situace: "Ty jsou různé. Můžeme pořádat za slušnou cenou pro kluby, které sem přijedou, nějaká utkání na umělce, na druhé straně je důležitá veliká podpora města, která by v současné době měla přijít, nepřichází i s ohledem na to, že samo město má finanční problémy."