Fotoaparát Deníku objevil zajímavé fotbalové hřiště. Kde jsme ho našli? V Klení. Zeď vyrostla z větví.

Bizarní fotbalové hřiště v Klení | Foto: Deník/ Kamil Jáša

Fotoaparát Deníku objevil zajímavé fotbalové hřiště. Kde jsme ho našli? V Klení. Krásná obec, bývalá farní ves leží pod Vysokým Kamenem (Hohenstein), 22 kilometrů od Českého Krumlova a v nadmořské výšce 694 metrů. Nádherná víska má také fotbalové hřiště. Nikdy nebylo určeno přímo pro soutěžní zápasy. Ale kopaly se na něm zajímavé zápasy. Proháněli se na něm táborníci, kteří do Klení moc rádi jezdili a shazovali nějaké to kilo, které mívali navíc. Kdo by teď chtěl vstřelit gól, musel by překonat zeď ze stromů a větví.