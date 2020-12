V elitní lize se osm účastníků v základní části formou turnajů utkává dvakrát každý s každým a poté všichni hrají play off podle systému první s osmým, druhý se sedmým atd. Větřní mělo v českokrumlovské hale pořádat hned úvodní kolo soutěže.

„Když v protiepidemickém systému vyhlásili stupeň tři, chvíli to vypadalo, že budeme moci hrát, ale z původních padesáti lidí uvnitř to nakonec zredukovali na pouhých deset sportovců, což nedovoluje prakticky ani trénovat, natož absolvovat zápasy. Už jsme se těšili, ale bohužel,“ krčí rameny předseda a manažer Bombarďáků Karel Klabouch, který však omezení nezpochybňuje. Už jen proto, že si sám tímto nevyzpytatelným onemocněním prošel a krátce musel být i hospitalizovaný v nemocnici.

Vedení České federace sálového fotbalu – futsalu má pro zahájení soutěže připraveny dvě základní varianty. Pokud by se měla liga odehrát v původním formátu, musí se začít co nejdříve, přičemž mezní termín je podle našich informací do konce ledna. V opačném případě by se liga musela zredukovat například na jednokolovou základní část, což však federace zatím nepotvrdila. A samozřejmě hrozí i varianta, že se letošní ročník vůbec neuskuteční.

„Do konce roku se už zřejmě nezačne a kdoví, zda třeba v lednu. Podle mého soudu se teprve na začátku nového roku projeví rozvolnění současných opatření, kdy lidé nakupují dárky a během Vánoc se budou taky hojně navštěvovat. Přestávám být v souvislosti se startem sezony optimista,“ tvrdí šéf klubu

Navíc připomíná fakt, že prakticky všichni futsalisté hrají i velký fotbal a vzhledem k tomu, že by fotbalové soutěže měly na jaře začít dříve než je obvyklé, mohou nastat i termínové kolize.

„My máme sice poměrně široký kádr, takže bychom nějaké překrývání s fotbalem zvládli, ale určitě to není ideální,“ míní Karel Klabouch.

Pokud se začne, Bombarďáci půjdou do elitní ligy sálovkářů s nezměněným kádrem. „My jsme hodně omladili a posílili před minulou sezonou, takže ani není důvod do kádru sahat,“ poznamenal.

Větřní si jako tradičně dává za cíl skončit po základní části co nejlépe a ve čtvrtfinále play off se tak vyhnout největším favoritům, tedy především pražskému Chemcomexu. V uplynulém ročníku obsadilo v dlouhodobé fázi páté místo a následně jej vyřadila pražská Sparta (0:2 na zápasy), která poté došla až do finále, v němž v souboji o titul podlehla již zmiňovanému Chemcomexu 4:5.