Ale asi to tak nebude.

Změna byla při ligovém utkání s Brnem vidět na první pohled. Hráči najednou spolu komunikovali, když se někomu přihrávka nepovedla, bylo kolem něj dost jiných, včetně trenéra, kteří se snažili jeho sebevědomí vrátit tam, odkud na moment spadlo.

Jaký rozdíl proti předchozímu duelu v Jablonci, kde třeba Čoudek zbytečným zákrokem "vyrobil" penaltu, sám svěsil hlavu až k trávníku, stejně to ale udělali i zkušenější kolegové.. Z pokutového území odcházeli každý sám…

A všimli jste si v duelu s Brnem drobnosti? Maličkosti? Ta ale dokáže udělat ve výsledku velkou věc. Standardky. Trestné kopy. Třeba: v jednom okamžiku se nad míčem sešli pravák i levák. Dohadovali se, kdo z nich kopne do balonu. Přišel k nim třetí, s mávnutím rukou ale odkráčel pryč. Jako by se na kamarády zlobil. Najdenou přiběhl další hráč, který se pokusil soupeře překvapit rychlou, kolmou rozehrávkou. Gól z toho nebyl. To je pravda. Velká šance také ne. Ale fakt, že se standardními situacemi třeba i na tréninku hráči baví, svědčí o tom, že zase mají velikou chuť do fotbalu. A třeba to jednou vyjde…

Poslední zápas Jozefa Webera. Podívejte se na video

Kdo z trenérů lpěl na secvičení nečekaného řešení standardek? Lerch při utkání uděloval pokyny, stál metr před střídačkou. "Jirka je hlavní trenér," otočil se směrem k Lerchovi jiný Jiří. Kladrubský. "Jirka Lerch je hlavní, já mu jen pomáhám," zopakoval mladší z aktuální trenérské dvojice trenérů. A protože ho nácvik standardek vždycky bavil, stojí za milou změnou nejspíš právě on.

"Samozřejmě mám teď větší kompetence, než jsem měl dosud. Mám větší slovo," přikyvuje Kladrubský. "My se ale s Jirkou shodneme na všem, to platilo hned od úterý, kdy jsme tým převzali."

Jiří Kladrubský v Českých Budějovicích fotbalově vyrůstal. Ke klubu má vztah. Totéž platí o Lerchovi. Je pravda, že s fotbalovou kariérou mladší Jiří skončil teprve nedávno. Vlastně teprve před rokem. Střeleckým ostrovem se neslo: "Jirákááá Kladrubskýýýý…" Fanoušci ho vždycky měli rádi. Nemá ale dost zkušeností s pozicí kouče. A nervy prožívá na lavičce vlastně poprvé. "Nervy to byly, za tou lajnou to je prostě horší," říkal po Brnu.

"Doma jsme si nedokázali v předchozích zápasech vytvořit tlak tak, jak to k domácím zápasům patří," vyprávěl majitel klubu Vladimír Koubek o důvodech, které ho přimněly k odvolání trenéra Webera. V Jablonci se na tribuně setkal s bossem tamního klubu Peltou, oba živě diskutovali, po zápase byl výrazně spokojenější jablonecký šéf. A majitel Dynama? Odvolal trenéra.

To byla podívaná! Před fotbalem přiletěl vrtulník. Podívejte se na video

Podle vyjádření tiskového mluvčího Dynama České Budějovice Dušana Mendela: "Mohu potvrdit, že jednáme s několika možnými kandidáty, konkrétnější ale v tuto chvíli být nemůžeme."

Takže to vypadá, že aktuální dvojice Lerch - Kladrubský u vesla nezůstane. Kdo přijde? Stačí se zeptat v českobudějovických hospodách. Jmen padá dost. Hyský, Brabec. Nebo Tobiáš. Kamil? Nebo Pavel? Podle "zaručených" zpráv z fotbalového prostředí je reálný návrat na lavičku českobudějovického Dynama Jiřího Kotrby. A ligu trénoval i třeba fotbalista, který v dresu Sparty vstřelil slavný gól Realu Madrid: Zdeněk Procházka.

Aktuálně na Spartě povede tým duo Lerch - Kladrubský. Nestálo by za to dát těmto trenérům šanci i na jaře?