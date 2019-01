Nová Včelnice /ROZHOVOR/ - Třicetiletý záložník pražské Slavie Jaroslav Černý v Nové Včelnici po vítězném zápase proti svému bývalému týmu.

Jaroslav Černý v zápase s „jeho“ Dynamem bojuje s Martinem Jasanským. | Foto: František Panec

Záložník Slavie Jaroslav Černý, jenž před dvěma týdny vstoupil mezi třicátníky, začal s fotbalem před pětadvaceti lety v Horním Benešově a ligový debut si odbyl v Brně, fotbalově ale dal o sobě výrazně vědět až při svém angažmá v budějovickém Dynamu. Zaujal i skauty pražské Slavie, kam loni na začátku roku z jihu Čech odešel.

I po půldruhém roce ale pro něj zápasy proti Dynamu mají stále pikantní příchuť. „Když hrajeme s Budějovicemi, pořád mě to motivuje. I když ty mistrovské zápasy přece jen jsou o něčem jiném a nesporně jsou víc vyhecované, určitě je hezké i v přípravě si proti Dynamu zahrát. Ty kluky skoro všechny dobře znám, ale přece jen se tak často už nevidíme, takže je docela příjemné si s nimi popovídat,“ uvedl na turnaji v Nové Včelnici po vítězném duelu s Dynamem.

Ovlivnila úroveň zápasu nepřízeň počasí?

Určitě. Hřiště bylo hodně podmáčené, takže si nešlo pořádně nahrát. To byla škoda, protože lidí přišlo hodně a mohli vidět lepší fotbal. A je možné, že by padlo i víc branek.

Máte pravdu, že tolik diváků tu nikdy nebylo. Přitom pořadatelé měli velké obavy, že ve všední den přijde málo lidí, zřejmě se ale přišli hlavně na vás podívat. Slavia teď táhne…

Bylo by příjemné, kdyby tomu tak bylo. Pokud přišli kvůli nám, tak to nás moc těší. Jenže jak říkám, právě proto je velká smůla, že na hřišti bylo tolik vody. Mohli jsme jim nabídnout lepší fotbal, na tom hřišti se to ale fakt nedalo.

Hlavně ta průtrž, co přišla ve druhé půli vašeho zápasu s Budějovicemi, se na trávníku zle podepsala, co?

Na hřišti bylo plno vody už od začátku. Hned, co jsme nastoupili, se nám míč dvakrát zastavil v šestnátce, kdy si tam kluci nahrávali a Budějovice z toho měly velkou šanci. Tam prostě stála voda. Ale po tom lijáku už bylo hřiště úplně pod vodou.

Přitom v Nové Včelnici většinou počasí zdejšímu turnaji přeje…

Já tu byl předtím asi jen jednou, ještě s Budějovicemi. Jeden zápas jsme hráli proti Olomouci a na ten druhý už si ani nevzpomínám.

Vlastně právě vy jste teď zařídil, že Budějovice se Slavií prohrály. Vlčka jste na tu dálku našel vskutku ideálně – opravdu jste tam chtěl míč poslat, anebo šlo tak trošku o náhodu?

Ale jo, viděl jsem ho. Možná, že to až tak nevypadlo, ale viděl jsem a chtěl jsem mu to tam dát. Jsem rád, že se to povedlo a že jsme nakonec těch 1:0 vyhráli. I když musím uznat, že Budějovice hrály fakt moc dobře.