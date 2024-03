Martin Fenin, někdejší fotbalová hvězda, se vrací na zelené pažity. Po dlouhé pauze absolvoval první trénink s týmem Kovářova a přiznává, že jeho motivací je i radost dcery ze hry svého otce. Fenin se nechává slyšet, že se na novou výzvu těší a věří, že přinese radost nejen jemu, ale i fanouškům. Víte, jak se nově jmenuje stadion v Kovářově? Podívejte se na video!

Martin Fenin bude hrát za Kovářov. V areálu Složiště v Českých Budějovicích vyprávěl, jak se těší na arénu, která ponese jeho jméno! | Video: Deník/ Kamil Jáša

Vicemistr světa v kategorii U20 z roku 2007 Martin Fenin už má za sebou první trénink v týmu Kovářova! Klub hraje v Jihočeském kraji I. A třídu. Velký talent českého fotbalu navštívil v Č. Budějovicích zápas kategorie U19 Dynamo - Sparta.

Díval jste se na tabulku I. A třídy po podzimu?

No právě. Nemůže to být horší. Díval jsem se. Byl jsem na prvním tréninku. Jsme na soustředění v Borovanech, proto jsem přijel na zápas dorostenecké ligy do Českých Budějovic.

V týmu Kovářova tedy už máte za sebou dokonce první trénink, jaké to pro vás bude angažmá?

Už se na něj moc těším. Dlouho jsem fotbal nehrál, věnoval jsem se Oktagonu, připravoval jsem se. Před tím jeden spoluhráč měl rozlučku ve Frankfurtu, tam jsem hrál před plným stadionem, jinak jsem s fotbale skončil už před rokem a půl. Malá to ještě moc nevnímala.

Dcera? teď už tátu na fotbalovém trávníku vnímá?

Hlavně kvůli ní hraju dál. Jsou jí tři, je vnímavá, chci, aby měl viděla na hřišti.

Do Č. Budějovic jste dorazil za velkým kamarádem, tím je šéf akademie Dynama Petr Benát, mluví o vás jako geniálním fotbalovém talentu…

Jsme kamarádi hodně dlouho, proto o mně tak hezky mluví. Já jiného kamaráda vlastně nemám. Že jsme nejlepší kamarádi, to sedí. Máme stejný příběh.

Jaký? Povídejte…

Já do Teplic přišel v šestnácti, to nikdo tehdy nečekal. Vytáhl si mě trenér Straka. Bylo to z ničeho nic. Beny v té době hrál sálový fotbal. I jeho si Straka vybral vlastně z ničeho nic. Najednou jsme se oba ocitli v áčku Teplic. Tak jsme na sebe zbyli. Tenkrát to byl tým nabitý hvězdami. Byli tam Horváth a další skvělí fotbalisté.

Petr Benát v rozhovoru pro Deník, který přineseme na webu v pondělí, vyprávěl o společném sdílení hotelového pokoje…

Tak to bylo. Letěli jsme s Teplicemi na soustředění na Kypr, od té doby jsme kamarádi.

Jaký byl první trénink s kovářovskými fotbalisty?

Bylo to příjemné. Jsou tam mladší kluci, jsem rád, že si na mě vzpomněli, málokomu se to takhle po kariéře poštěstí. Bylo to hezké, jsou tam mladí hráči, celkem jsou fotbaloví, takže fajn. Hlavně je tam legrace, je tam dobrý kolektiv. Nejhorší je, když v nižších soutěžích nemá člověk z fotbalu radost. V Kovářově to vypadá, že to bude dobrý.

Už víte, co budete dělat 24.3. v 15.00? Poprvé na jaře se Kovářov představí v Mladé Vožici. Vaše jméno táhne, jste nachystaný na to, že hodně diváků přijde jen na Fenina?

Jojo. Chcete to na rovinu?

Určitě…

V Praze jsou lidi jiní. Jsou divní. Ničeho si neváží. Znám to i z doby, když jedeme někam třeba na Moravu. Prostě pryč z Prahy. Lidi si tam všeho víc váží. Víc ocení, když tam někdo třeba za fotbalem přijede. V Kovářově se na to těším. V Praze jsou všichni rozmlsaní.

Pokřikují na vás?

Že nadávají, to je jasné. To je takové to nadávaní do legrace. V Praze to berou normálně, je tam víc kluků, co dřív hrávali fotbal na vyšší úrovni. Vážně se na soutěž v Jihočeském kraji moc těším. Z Prahy je to hodinka, věřím, že na zápasy budou lidi chodit.

Krajské soutěže hrávali nebo hrají třeba Karel Vácha, David Lafata, Ivo Táborský. Občas si vyslechnou hodně nepříjemné věci. S tím počítáte?

V tom mám ještě fantastickou formu, bulvárně jsem v tomto směru na špici. Nadávání je poslední, co by mi vadilo. Větší problém bych měl, kdyby nás ten fotbal nebavil. Už asi nemám zapotřebí, aby nás to nebavilo. To nadávání je vlastně legrace. Že na vás někdo s pivem v ruce křičí? Proč ne.