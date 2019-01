Tábor – Po jarních prohrách v Příbrami a doma s Opavou se fotbalisté FC MAS Táborsko přiblížili nebezpečnému pásmu sestupu, a tak do zápasu se Sokolovem šli s jednoznačným cílem vyhrát.

Jakub Navrátil se raduje ze svého gólu na 3:0. Táborsko - Sokolov nakonec 5:1. | Foto: Deník/ Jan Škrle

„Na podzim jsme v Sokolově vedli už 3:1 a za tohoto stavu šel Musiol sám na bránu, gól na 4:1 ale nedal a domácí nám v nastavení stačili vyrovnat na 3:3. Na výkon z toho zápasu bychom chtěli navázat, samozřejmě ale s vítězným koncem,“ říkal před sobotním utkáním trenér Roman Nádvorník.



A hráči Táborska si apel svého kouče vzali k srdci, na soupeře vletěli jako velká voda a v 8. minutě vedli už 2:0! „Hned na začátku se krásně trefil Nešický ze standardní situace a vzápětí jsme z další standardky dokázali přidat druhý gól. Po takových situacích se hned lépe hraje a podle toho vypadal i celý první poločas,“ pochvaloval si snový začátek utkání trenér Nádvorník. „Po dvou gólech během prvních osmi minut se nám hrálo dobře, měli jsme tam i další dobré kombinace, hráli jsme to, co jsme chtěli a kontrolovali jsme hru. Třetí gól pak definitivně dle mého názoru zápas rozhodl,“ konstatoval trenér Táborska.



Zatímco fotbalisté Táborska slavili, hosté ze Sokolova se po nečekaném pětibrankovém debaklu netajili svým velkým zklamáním. „Byl to totální výbuch všeho, co jsme si před zápasem řekli. Prostě velká ostuda,“ nebral si žádné servítky trenér Pavel Horváth a v rozhovoru pro Sokolovský deník se odmítl vymlouvat na absenci několika hráčů obvyklé sestavy. „Nebyl to sice ideální stav, ale to náš výkon na hřišti rozhodně neomlouvá. V zápase jsme dělali neuvěřitelné individuální chyby,“ hněval se sokolovský lodivod, po jehož hlasité přestávkové domluvě se hra Baníku přece jen zlepšila a v 69. minutě dokonce snížil Čihák na 3:1, jenže už o pět minut později Táborsko znovu kontrovalo Musiolem a zkázu hostí potom v 82. minutě dokonal Kopřiva.



Po pětigólovém přídělu naordinoval sokolovský trenér svým svěřencům nedělní volno. „Všichni to musíme pořádně vydýchat,“ krčil rameny Horváth, jehož svěřence na prvním tréninku nečekalo asi nic příjemného. „S hráči si důrazně promluvíme, každý si musí sáhnout do svědomí, co chce obětovat pro mužstvo. Kdo hodlá v takovémhle výkonu, co jsme předvedli v Táboře, pokračovat, nemá tady co dělat,“ říká bez okolků Pavel Horváth.



Zato na straně Táborska panovala v sobotu plná spokojenost,„Myslím si, že ve druhé půli jsme trochu polevili a dostali jsme zbytečný gól, v závěru jsme ale zvýšili až na 5:1 a možná, že jsme mohli vyhrát s ještě větším rozdílem. I tak to ale byl pro nás úplně snový zápas a já pevně doufám, že nás to nakopne i k dalším třem, které máme teď před sebou. Jaro ještě bude těžké, ale pokud budeme hrát tak jako proti Sokolovu, bude vidina záchrany hmatatelná,“ uzavřel Roman Nádvorník.