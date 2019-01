Hluboká nad Vltavou - Láďu Fujdiara nenapodobí, ale věří, že hokej by si ještě mohl zahrát…

Hlubočtí hokejisté se pokoušejí ve finále SOP navázat na někdejší úspěchy SKH Hluboká. | Foto: Deník/ Michael Kalinics

Bývalý kanonýr Dynama se v těchto dnech zotavuje v nemocnici po operaci kyčle, kvůli které úplně přestal hrát doma na Hluboké fotbal.



Dostal umělý kloub. „Tři roky jsem pořádně nemohl nic dělat," líčí problémy Vácha. V poslední době už byl stav akutní. "Nemohl jsem došlápnout," vysvětluje, proč musela přijít operace.

Po ní se jako jeho bývalý spoluhráč z Dynama Ladislav Fujdiar s umělou kyčlí na trávník nechystá, sportu by se ale nerad úplně vzdal. "Rád bych si ještě zahrál hokej," svěřil se Deníku.



Karel Vácha ml. nastupuje v okresním přeboru za SKH Hluboká. Letos s týmem vyhrál titul. I když finále s David servisem B kvůli fotbalovým povinnostem v juniorce Dynama vynechal.



„Uvidíme, co mi doporučí Martin Held, který mě operoval. Budu se řídit jeho pokyny," slíbil Karel Vácha, že bude vzorný pacient. Pochvaluje si, že je o něj na oddělení perfektně postaráno.



Hlubocký manažer počítá s tím, že po čtrnácti dnech by mohl být propuštěn do domácího ošetřování a poté bude pokračovat v rehabilitaci.



Sportem opotřebované kyčle posílají populární českobudějovické kanonýry do "důchodu". Ze stejných příčin v uplynulé sezoně ukončil krajskou kariéru i kapitán David servisu a někdejší hokejový ostrostřelec Luboš Rob.