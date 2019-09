Česká jednadvacítka v pátek na Dynamu s Litvou

České Budějovice – Přestože má o víkendu I. liga volno, fotbaloví příznivci z Č. Budějovic a i dalších míst Jihočeského kraje mohou v pátek být přímými účastníky atraktivního a velice důležitého fotbalového utkání.

Karel Krejčí povede v pátek české fotbalisty do 21 let v Č. Budějovicích v kvalifikaci ME proti Litvě. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Na Střeleckém ostrově v pátek od 18 hod. se v kvalifikaci o účast na mistrovství Evropy do 21 let střetne Česko s Litvou! Pro českou jednadvacítku jde o úvodní utkání kvalifikační skupiny, ve které dále hrají ještě týmy Chorvatska, Skotska, Řecka a San Marina. Trenérem českého výběru je Karel Krejčí, který na konci devadesátých let hájil i barvy českobudějovického Dynama, a jeho asistentem je Jiří Kohout, jenž v prvoligovém Dynamu zastává post asistenta trenéra. V nominaci na zápas s Litvou je i Filip Havelka, který v Č. Budějovicích patří v týmu prvoligového nováčka do základní sestavy. Fotbalisté týmu ČR 21 se na páteční zápas v týdnu připravovali v Uhříněvsi, ale ve středu po obědě vyrazili na Hlubokou nad Vltavou, odkud se ve čtvrtek navečer přesunuli do jihočeské metropole na předzápasový trénink na Střelecký ostrov. Trenér Karel Krejčí hodně spoléhá na pomoc diváků a vzpomíná v dobrém na loňský zápas týmů Česka a Anglie do 20 let, který se hrál též v Č. Budějovicích: „Tehdy bylo hlediště velmi slušně zaplněno, řekl bych tak čtyřmi tisíci diváky a měli jsme kvalitní diváckou podporu. Věřím, že nás fanoušci podpoří i proti Litvě,“ pro svazový web uvedl Karel Krejčí. V nominaci české jednadvacítky vedle českobudějovického Havelky je i Daniel Souček, jenž v minulé sezoně hrál za druholigové Táborsko. V týmu hraje celá řada sice mladých, ale už hodně známých fotbalistů: mj. Jan Matoušek, Matěj Chaluš (Liberec), Adam Hložek (Sparta), Denis Granečný, Ondřej Šašinka (Baník), Pavel Bucha (Ml. Boleslav), Michal Sadílek (Eindhoven) a řada dalších. Vstupenky na páteční důležité utkání kvalifikace ME jednadvacítek Česka a Litvy (Střelecký ostrov od 18 hod.) si lze zakoupit ještě před zápasem na pokladnách stadionu. Cena vstupenky na reprezentační zápas je 100 Kč.

Autor: Bohumil Ortman