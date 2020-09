V místech, kde se jezdila plochá dráha, se včera proháněli fotbalisté.

Zdroj: Zdeněk PlachýNa přelomu 50. a 60. let minulého století byly motoristické závody populární, právě na Dlouhé louce je navštěvovalo třeba i 20 tisíc fanoušků. Tolik jich sice na fotbalovou Zaměstnaneckou ligu nedorazilo, ale i tak si hned první ročník nové soutěže získal velmi početný okru příznivců.

V zeleném dresu reprezentovat českokrumlovskou nemocnici vyběhl i Jan Anton. Hned v prvním zápase se blýsk gólem, jeho tým pak vyhrál nad soupeřem 7: 1. "Byl to první zápas, samozřejmě jsme nevěděli, co nás čeká," řekl krátce po utkání s ČSAD Autobusy. "Bylo to příjemné vítězství. Čekali jsme to těžší, ale to určitě ještě přijde, co jsme viděli ostatní týmy," předjímal.

První vydařený turnaj v Semicích vyhrála firma Schneider Electric.

V Č. Budějovicích nastoupila tato družstva:

ČEVAK s., ČEZ a.s Hluboká nad Vltavou, VŠTE, ČSAD Autobusy ČB, Energoforest, Nemocnice Č. Krumlov a Fruko Schulz.

Výsledky:

Sk. A: Fruko Schulz – VŠTE 4:1, Nemocnice ČK – ČSAD Autobusy ČB 7:1,

VŠTE-Nemocnice CK 5:0, Fruko Schulz-ČSAD Autobusy 9:0, Fruko – Nemocnice 3:1, VŠTE – ČSAD ČB 8:0.

Sk.B: Hluboká – Energoforest 0:2, ČEVAK-ČEZ 0:0, ČEZ – Energoforest 2:2, ČEVAK – Hluboká 3:0, ČEVAK – Energoforest 2:0, ČEZ – Hluboká 6:2.

Semifinále:

ČEZ – Fruko Schulz 1:1, pen. 2:3

VŠTE – ČEVAK 0:2

O 3. místo:

Fruko Schulz – VŠTE 6:5 p.k.

Finále: ČEVAK – ČEZ 1:0.

Pořadí: 1. ČEVAK, 2. ČEZ, 3: Fruko Schulz, 4. VŠTE.