Sezimovo Ústí, České Budějovice – Se stejným číslem 16 na dresu, které nosil na zádech i v českobudě­jovickém Dynamu, naskočil v 50. min. druholigového zápasu fotbalistů Sezimova Ústí s Třincem v týmu hostí za zraněného Hupku pětatřicetiletý Jaroslav Chlebek.

Jaroslav Chlebek odpovídá na dotazy Deníku. | Foto: Deník/František Panec

Po zápase v S. Ústí Jaroslav Chlebek, jenž do Českých Budějovic přišel v roce 2002 z Rimavské Soboty, odpovídal na dotazy Deníku.

Tak zase na jihu Čech? Po jak dlouhé době?

To už je pěkně dlouho… Od doby, co jsem odešel z Budějovic, jsem tady nebyl. Ale kolik je to let, to možná budete vědět vy líp než já… Myslím ale, že jsem z Dynama odcházel tak před šesti lety.

A kam vaše kroky tehdy vedly?

Tři roky jsem byl ve Slovanu Bratislava a pak jsem se na stará kolena vrátil do Třince, kde jsem před deseti lety působil a mám tam manželku a děti. A kde jsem se usadil, bydlím tam a jsem tam doma. Je mi už pětatřicet, takže spíš už chalánům jen tak vypomáhám, když je třeba. Spíš se snažím ty mladé kluky trošku usměrnit, předat jim ty své zkušenosti a pomoct jim.

Co vaše působení v Dynamu? Jaké vzpomínky na roky v Českých Budějovicích máte?

Výborné. Hráli jsme ligu někde kolem šestého místa a za pana Tobiáše jsme tam tehdy měli skvělou partu i velice kvalitní mužstvo. Kulič, Lafata, Horejš, Kladrubský, Vozábal. Jak říkám, byly to krásné tři roky. Je velká škoda, že jsme nakonec i s tímto silným mužstvem spadli a že se to pak nějak rozutíkalo. Kulda šel pryč, Lafy taky, i já odešel. Ale Budějovice se daly brzy zase dokupy, přišel Karel Poborský a zase se postoupilo do ligy, kde jsou doteďka.

Zdá se, že o Budějovicích máte dobré informace…

Samozřejmě, já to všechno, co se tam děje, pořád sleduju. I když z té naší partije, myslím si, zbyl už jen David Horejš. Stále ale platí, že Budějovice a Slovan jsou top.

A co Rožboud? S tím jste se na angažmá v Budějovicích nepotkal?

Sláva tam taky tehdy byl. Byl jsem rád, že jsem se s ním tady setkal. Pozdravili jsme se a popovídali si. Já v jižních Čechách strávil spoustu času a jsem rád, že jsem se sem zase po čase mohl podívat.

Ani dnešní porážka vám náladu nepokazila?

Chtěli jsme tady bodovat, porážka nás hodně mrzí. My ale věděli, že Sezimovo Ústí hlavně doma je hodně silné. Měli jsme dost šancí, ale gól jsme nedali. To domácí měli dvě šance a z jedné z nich rozhodli. Když nedáme gól, nemůžeme chtít bodovat.

Byť jste neuspěli, stále jste v tabulce hodně nahoře. Myslí to Třinec s bojem o první ligu vážně?

Třinec je hokejové město, podle mne ještě víc než Budějovice. My máme ale mužstvo, které může i celky z čela tabulky hodně potrápit. Chceme hrát co nejvýš, zda by se ale dala hrát v Třinci fotbalová liga, je věcí nejen štěstí. Hlavně záleží na vedení klubu a na financích.

O ligu hrají i České Budějovice, které tuto neděli čeká doma možná klíčový zápas s Příbramí o záchranu. Co byste hráčům svého někdejšího klubu vzkázal?

Že jim moc přeju, aby v neděli s Příbramí vyhráli a aby první ligu pro Budějovice udrželi. Budu jim držet palce!