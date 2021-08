Trenér Miroslav Strnad doplnil: „V letní přípravě jsme začali s tréninky třikrát týdně,“ říká trenér, který si velmi pečlivě všímá také soupeřů. „Ti posilují,“ prohlížel si tváře jednotlivých účastníků KP. „V létě před startem soutěže jsme samozřejmě také nachystali přípravné zápasy,“ dodal.

Trenér potvrdil, co říká předseda klubu. „Chuť je veliká, doba je, jaká je, uvidíme, co ještě přinese, co nás potká.“

Milevsko se snaží kádr omladit. „Chceme hrát důstojnou roli,“ dodal trenér.

Brankáři: Pavel Dvořák, Vojtěch Neužil. Obrana: Pavel Novotný, Martin Novotný, Martin Málek, Martin Hejl, Jan Marvan, Tomáš Vakoč. Záloha: Martin Kálal, Richard Bártík, Kryštov Süsmilich, Viktor Přibyl, Matěj Volf, Josef Komárek. Útok: Jaroslav Sedláček, Jaroslav Hadáček, Jakub Barda, Ondřej Souček.

Vedoucí mužstva: Martin Novotný.

Hlavní trenér: Miroslav Strnad.

Asistent trenéra: Jiří Hadáček. Fyzioterapeut: Matěj Volf.

Kariéru ukončil Jiří Kosobud