Přes dvacet týmů, tři města a čtyři hrací dny. Takový bude letošní 2. ročník Zaměstnanecké ligy Deníku, který se uskuteční od 20. do 23. září. Nejen v Písku, ale také Táboře a Budějovicích se proti sobě postaví týmy jihočeských firem.

Kapitánem týmu ze společnosti Interplex Precision Engineering Czech Republic s. r. o. je Lukáš Mužík. | Foto: archiv Lukáše Mužíka

S fotbalem začal Lukáš Mužík ve svých osmi letech v FC Písek, za své hráčské kariéry působil také v TJ Hradiště, krátce působil v Oslově, ale jeho srdce ho stejně přitáhlo zpět na Hradiště, kde v současné době působí jako vedoucí mužstva A týmu. Těžko by tak v písecké společnosti Interplex Precision Engineering Czech Republic s. r. o.,působící v průmyslových odvětvích, hledali někoho lepšího, kdo by mohl vést hráče ze společnosti jako kapitán do 2. ročníku Zaměstnanecké ligy Deníku.