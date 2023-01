Miroslav Jirkal ve studiu České televizeZdroj: Foto: Deník/ archiv Miroslava Jirkala"Jsem rád, že se dost z těchto týmů dostalo do vyřazovací fáze, svědčí to o vzrůstající kvalitě fotbalu v těchto zemích," říká Jirkal a nepřímo tak vlastně potvrzuje, že v tomto regionu zanechali s kolegy opravdu velmi výraznou stopu. Stejně jako se hráči chystají na zápas, trenéři na soupeře, Miroslav Jirkal se pečlivě připravoval na fotbalová studia. "Ano," potvrzuje a pokračuje: "Připravoval jsem se, ale příprava se týkala oživení znalostí týmů, se kterými jsme se utkávali." Z doby působení ve Spojených arabských emirátech, v Číně a naposledy v Libanonu načerpal moře zkušeností. "Třeba fotbalisté z Íránu a Korey byli našimi přímými soupeři v závěrečné kvalifikaci mistrovství světa," vrací se k nedávnému angažmá u libanonské reprezentace. Další týmy a hráče ze Saúdské Arábie , Kataru, Maroka, Austrálie a Japonska jsem měl nasledované z dřívějších zápasů a turnajů při působení na Fotbalové asociaci Spojených arabských emirátů, kde jsem na reprezentační úrovni pracoval čtyři roky." Jak má Jirkal ve zvyku, svěřenou práci vždy odvede na sto procent. Nikdy nic neošidí. "Samozřejmě jsem se musel seznámit se základními daty všech týmů na mistrovství světa, aby moje postřehy a komentáře byly relevantní."

Velkou výhodou bylo, že nepřicházel do televizního studia poprvé. "Pravidelně komentuju Ligu mistrů na O2TV, takže přehled o stylu hry, progresu hry a jednotlivých top hráčích mám," potvrzuje, že nováčkovskou trémou rozhodně netrpěl. Nebyl důvod.

Miroslav Jirkal ve studiu České televizeZdroj: Foto: Deník/ archiv Miroslava JirkalaMiroslav Jirkal pracoval i jako žádaný pozorovatel soupeřova týmu pro Liberec, Slavii Praha, Spartu Praha a českou reprezentaci. Běh času se nedá zastavit, za dva a půl roku mu bude sedmdesát let. Pro Miroslava Jirkala to je ale jenom číslo. Moderní technologie se nejen ve studiu staly jeho velkým pomocníkem. "Při své práci trenéra a analytika používám dlouhá léta moderní technologie a speciální aplikace, které slouží nám, trenérům, a v konečném důsledku i našim hráčům." Co využije z moderních technologií nejvíc? A k čemu? "Především k analýze hry a jednotlivých hráčů svého týmu i týmů soupeře. Například elektronickou tužku mám ve svém notebooku a používám ji u všech týmů, kde jsem působil."

Přímo během MS v Kataru zvolila Česká televize studio s redaktorem a třemi odborníky. "Ve studiu jsou role jasně dané, já byl v roli hosta, takže jsem, podle mých zkušeností a vědomostí, hodnotil utkání, styl a kvalitu hry. Ostatní kolegové se věnovali rozboru jednotlivých akcí pomoci elektronické tužky."

Říkává se: víc hlav - víc ví, ale také: co člověk to názor. "Samozřejmě, že probíhaly i diskuze a polemiky mezi všemi účastníky ve studiu, takže debata byla velmi živá, a to se mi moc líbilo, všichni nemusí mít na hraniční situace hry nebo nedovolené zákroky stejný názor, ale výsledný výstup pro diváka to mít musí," přemýšlí fotbalový analytik Miroslav Jirkal nad jednotlivými debatami po zápasech MS 2022.

Přestože přípravy na živé vysílání proběhly velmi důkladně, občas se stalo, že experta průběh zápasu překvapil. Někdy ho dokonce určitá situace může i zaskočit. "Samozřejmě," pousmál se Jirkal nad dotazem a sympaticky pokračoval v odpovědi: "Nikdo není neomylný. Někdy si nemusíte vybavit jméno, zvláště u asijských hráčů nebo nějaká data, která potřebujete sdělit. Ale naštěstí jsou ve studiu kolegové, kteří doplní nebo já pomůžu jim, takže výsledně divák ani nic nepostřehne. Naštěstí se mi to stalo minimálně."

Zatímco fanoušci doma sledují průběh zápasu, Jirkal se během hry chystá na televizní vstupy. "Sledujeme utkání na velké obrazovce ve studiu, diskutujeme o utkání s kolegy, probíráme, jaké akce se vyberou na analýzu."Mimochodem, také jste si všimli, že to fotbalovému expertovi z jihu Čech vždy náramně slušelo? Do studia dorazil v bílé košili a černém saku. "Co si beru na sebe? Rozhoduji se sám, ale názor manželky také respektuji," usmívá se fotbalový trenér Miroslav Jirkal, který dokáže naprosto do detailů rozebrat jakýkoli fotbalový tým na světě.