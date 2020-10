Při zahájení výstavy Jedenáctka z tržiště v Milevském muzeu Jaroslav Kolář představil svoji novou knihu s názvem Fotbalový pohár.

Kdy vznikla myšlenka, napsat knihu s tímto názvem?

Kniha se schválně jmenuje Fotbalový pohár, to proto, aby se v ní neobjevily pouze názvy Československý nebo Český pohár, neboť kniha postihuje historii poháru jako takového v našich zemích, v Čechách, na Moravě a částečně i na Slovensku. A protože se jedná o časové období od roku 1909 až do současnosti, a pohár měl různé názvy, nejjednodušší a vše říkající je název Fotbalový pohár. V knize je vysvětleno, proč tomu tak je.

Co všechno se čtenáři, především ti fotbaloví, v knize dozví?

Kniha má jednu věc, která ji odlišuje od těch ostatních s podobným tématem. Například o naší fotbalové lize vyšlo už více než deset různých publikací, tato kniha vznikla proto, že se dosud žádná, zabývající se souhrnně touto tematikou, tedy fotbalovým pohárem, u nás dosud neobjevila. Mám tím na mysli všechny odehrané soutěže a výsledky od předkola až po finále, taková tu dosud nebyla. A troufám si říct, že už ani třeba nikdy nebude. Postupem času se mi během těch dvou tisíc hodin v průběhu roku a tři čtvrtě, které jsem při psaní knihy strávil, postupně dařilo odhalovat stále novější a hlubší zdroje informací, až jsem se dostal k prvnímu pohárovému utkání, které kdy u nás bylo sehráno, což bylo 21. března v již zmiňovaném roce 1909. V tomto zápase, který se hrál v rámci Poháru dobročinnosti, se střetly celky Novoměstský SK a SK Letná. V různých pramenech se uvádí, že se tento pohár hrál od roku 1906 do roku 1908 ve skupinách a byl spíše podobný ligové soutěži než pohárové. Poprvé vyřazovacím způsobem byla pohárová soutěž sehrána až v roce 1909. Tam se datuje jejich počátek.

Do kterého roku se hrál Pohár dobročinnosti?

Pohár dobročinnosti se hrál do roku 1917, poté se začal hrát Středočeský pohár, který byl rovnocenný těm ostatním proto, že v době od roku 1920 se hrálo v různých župách, ale ne pravidelně. Navíc tyto župy nesahaly svojí kvalitou ani do poloviny úrovně Středočeské župy - Sparta, Slavia a Viktoria Žižkov, to byly tři týmy, které tehdy vládly našemu fotbalu. Takže Středočeský pohár se rovnal poháru celostátnímu.

Je kniha rozdělena na časová údobí?

Ano, kniha je rozdělena do šesti hlavních kapitol. V té první je Pohár dobročinnosti, ve druhé kapitole se píše o Středočeském poháru, který se hrál do roku 1936. Třetí kapitola zahrnuje období druhé světové války, kdy se hrál takzvaný Český pohár, a to poprvé v historii na celém území Čech a Moravy. Do tohoto poháru se kluby kvalifikovaly z jednotlivých žup a poté hrály vyřazovacím způsobem o pohárový titul. Toto období končí rokem 1945. Další kapitola se jmenuje Léta tápání, pokusů a omylů a je o tom, že v období let 1946 až 1960 se u nás hrálo pouze pět ročníků nejrůznějších forem poháru a ne každoročně. Byl v tom neskutečný zmatek, kdy někdy pohárovou soutěž nehrály prvoligové kluby, podruhé ji zase hrály výběry odborových organizací. To skončilo v roce 1960, kdy Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) založila Pohár vítězů poháru jako evropskou pohárovou soutěž. V tu chvíli bylo potřeba nominovat za Československo vítěze poháru. A protože v té době jsme žádný pohár neměli, museli jsme ho založit. O tomto průběhu hovoří další dvě kapitoly. V roce 1961 se hrál první ročník Československého poháru, jehož vítězem se stala Dukla Praha. Tento pohár se hrál osm let společně pro Čechy i Slováky, od roku 1969/1970 se hrál jako Český pohár a Slovenský pohár a vítězové se pak utkali o Československý pohár. Takže vlastně od roku 1970 máme i vítěze Českého poháru, kteří se až do roku 1993 kvalifikovali do hlavní soutěže, o Československý pohár. A po rozdělení Československa je od roku 1994 Český pohár ten nejvyšší.

Co byste ještě řekl k vaší knize?

V knize, která má 480 stran, je to tak, že co ročník, to je jedna kapitola. U starších pohárových ročníků je vždy otištěna fotografie vítězného mužstva, nebo dokonce týmu přímo po vítězném finále. Ke konci knihy už jsou otištěny fotografie týmů z finále. Ze starších ročníků jsou třeba jen dvě strany výsledků, nějaký text a fotografie. Když se blížíme k novějším ročníkům pohárové soutěže, to znamená posledních čtyřicet ročníků, je vše zaznamenáno na šesti stránkách včetně fotografie vítězného celku, ale i jiné fotografie, text, všechny výsledky od předkola až po finále s tím, že od čtvrtfinále až po finále jsou uvedeni střelci branek, sestavy týmů, které se střetly ve finále a další. Statisticky je všechno uvedeno podrobně, navíc jsem se snažil, aby u každého ročníku byla zmíněna nějaká zajímavost. A také vzpomínka přímého účastníka finále.

Bylo pro vás hodně složité, získat v archivech potřebné informace?

Přiznám se, že to byla zvláštní situace. Na úplném začátku jsem s mými kolegy z komise pro historii a statistiku Miloslavem Jenšíkem a Václavem Tichým před dvěma roky, na podzim 2018, napsali knihu ke stoletému výročí naší republiky. A když jsme tuto knihu dokončili, řekl jsem, že už nic psát nebudu. A zrovna v té době přišel k nám do kanceláře předseda fotbalové asociace Martin Malík, vzal knihu do ruky, pochválil ji, ale vzápětí řekl, že by byl velice rád, kdyby někdo napsal knihu o fotbalovém poháru, protože o něm toho moc ke čtení není. V té chvíli mně blesklo hlavou, že má naprostou pravdu v tom, že je to bílé místo na fotbalové mapě. Že nic takového, ani na Internetu, neexistuje. Tak jsem si řekl, že se do toho pustím. To bylo loni v lednu. Měl jsem takovou představu, že udělám posledních šedesát ročníků Československého poháru s tím, že ze začátku napíšu třicet stran o tom, že se tady hrály pohárové soutěže již před tím. Pak jsem začal hledat informace a musím říct, že to byla hrozná práce, protože některé ročníky nejsou nikde zaznamenány, zápasy v prvních kolech byly mnohde zmíněny jen krátce ve výsledkovém servisu v různých novinách, mnohdy při mně stálo štěstí, ale to k tomu patří.

A nelitoval jste pak svého rozhodnutí?

Kdepak. Já jsem se do této práce doslova zakousnul. Pak mě kolega z komise Lubomír Král z Písku loni před Vánoci zařídil pěknou dvoutýdenní pauzu. Poslal mi odkaz na stránky Moravského zemského muzea, kde byly naskenovány různé noviny od roku 1947 zpětně až někam do let 1905, 1906. Tak jsem si řekl, že by byla velká škoda, neudělat i starší ročníky fotbalového poháru. Informací neustále přibývalo, až jsem zjistil, že mohu zaznamenat všechny ročníky. Například z roku 1909 mi chybí tři zápasy z prvního kola, ale hodně jsem toho dohledal. Kniha se rodila postupně, a vždycky, když jsem si myslel, že už mám všechno co jsem potřeboval, objevily se další informace o kterých jsem si řekl, že by byla škoda je tam nedat. Když letos v březnu začala platit bezpečnostní opatření kvůli koronaviru, využil jsem situace, kdy knihovny otevřely svoje archivy pro studenty, a než zavedly nějaká pravidla ohledně registrace na základě indexu, využil jsem čtyř dnů a dostal se k novinám až od roku 1948. To mi hodně pomohlo. Za tu dobu jsem našel všechno, co jsem potřeboval. Takhle jsem deset hodin denně mohl v klidu doma procházet na počítači novinové stránky a zaznamenávat si věci, které jsem našel. Poslední náhoda mě potkala při hledání fotografie týmu RH Brno z roku 1960, coby vítěze Spartakiádního poháru, nikde ji neměli, ani v Brně. Pak mě oslovil jeden můj známý, jestli nechci staré ročníky časopisu Stadion z let 1956 až 1968. Když jsem si časopisy přivezl domů, listoval jsem ročníkem 1960 a tam byla otištěna fotka RH Brno z června 1960, konkrétně ze semifinále tohoto poháru.

Kdy bude možné si knihu zakoupit?

Knihu Fotbalový pohár vydává nakladatelství Olympia, které dodá knihu na trh 10. listopadu. Kniha je na křídovém papíru, vyjde nákladem 1500 kusů s tím, že Fotbalová asociace České republiky i některé fotbalové kluby si knihu, za určitých podmínek, objednaly již dopředu. Dohromady je to několik stovek kusů, takže do volného prodeje půjde něco přes tisíc kusů této knihy.

Byla to vaše opravdu už poslední kniha, nebo již máte v hlavě nějaký další nápad?

Můj strýc Oldřich Bartůněk vydal společně s Jaroslavem Kalátem dva díly knihy Se lvíčkem na prsou, ve kterých je, co stránka, to mezistátní zápas. Většinou je tam fotografie týmu před daným zápasem, sestava, statistiky a co se o zápase psalo v dobovém tisku. V těchto knihách byly zaznamenány všechny zápasy od toho prvního až po rok 2008. Oba zmiňovaní autoři už bohužel zemřeli. A protože příští rok naše fotbalová asociace oslaví 120. výročí od svého založení, domluvili jsme se, že bychom udělali knihu ve stejné grafice a podobě s texty, co byly na webových stránkách. Prostě bychom dodělali zbývajících sto čtyřicet zápasů. Byl by to třetí díl, navazující na ty dva díly předchozí. Určitě to bude zajímavá práce. Naším přáním je, aby kniha vyšla na začátku příštího roku a stala se příspěvkem k již zmiňovanému výročí. (autor textu: František Bořánek)