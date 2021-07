Dvanáctý ročník jedinečného fotbalového projektu pořádaného v jižních Čechách zajišťuje kromě tradičního Českobudějovického klubu futsalu o.s. i Jihočeská fotbalová mládež z.s.

„Všechny kategorie se uskuteční stejně jako v posledních letech v Třeboni,“ vysvětluje za organizátory Václav Hrabík. „Všichni hráči budou ubytováni v hotelovém komplexu Svět – Regent a trénovat budou po boku sparťanských dorosteneckých výběrů v areálu Hliník. Nejstarší kategorií je ročník 2009. „Ale protože ročník 2008 vytvořil v minulých letech skvělou partu, pozvali jsme hráče na Letní fotbalovou školu ještě jednou jako poděkování za všechny předchozí ročníky,“ hlásí po roce již zaběhlou záležitost jejich trenér Tomáš Maruška a patron LFŠ David Lafata ihned kolegu doplňuje: „Jsme jihočeská Letní fotbalová škola a cíl, abychom hráčům a jejich rodičům z celé České i Slovenské republiky ukázali krásy jižních Čech stále plníme, neboť jsme opět ubytováni prakticky v centru Třeboně. Všechny kategorie od ročníku 2009 do ročníku 2013 jsou stále oddělené, čímž zachováváme stoprocentně jedinečnost naší fotbalové školy. Vinou Covidu se nám letos nepřihlásilo tolik dětí jako v předchozích letech, v každém turnusu budou dva ročníky, ovšem i nadále tréninkově oddělené. Proto se lze také ještě přihlásit na všechny vypsané ročníky 2008 – 2014.“

Letní fotbalová škola v Třeboni, výběr z jednotlivých ročníkůZdroj: Deník/ archiv LFŠ

Ročník 2009 povede již potřetí jako hlavní trenér slávistický Martin Mišovec.

„Ročník 2010 premiérově jako hlavní trenér David Lafata, u ročníku 2011 bude hlavním trenérem Patrik Jíra, skvělý trenér Slavie Praha. U ročníku 2012 povede nejširší partu trenérů Tomáš Maruška a nejmenší ročníky bude mít tréninkově na starosti Václav Hrabík, nejzkušenější trenér a jeden ze zakladatelů této letní fotbalové školy. Jinak se zde ve třech turnusech vystřídá celá řada výborných trenérů jak z ligových, tak i regionálních klubů, přičemž na jednoho trenéra může připadnout při každé tréninkové jednotce maximálně osm hráčů,“ chlubí se trenérským obsazením další ze zakladatelů LFŠ Tomáš Maruška, ale také dodává, že letošní účast trenérů i hráčů je vzhledem k celosvětové pandemii Covid -19 daleko nižší.

I přes menší účast a přísnější opatření bude program Letní fotbalové školy jako každý rok velice pestrý. Hlavní náplň je sice stále zaměřena na dovednostní míčová cvičení z Manchesterské a Barcelonské fotbalové školy při použití aktuální a prověřené metodiky tréninku fotbalové školy Manchester United, ale důležité je vštípit hráčům správné návyky trénování, jak se o sebe a své tělo mají starat, od správného rozcvičení, aktivace kloubního spojení, kompenzačních cvičení až po zdravější návyky při stravování a dodržování dostatečného pitného režimu. Veliký důraz je kladen v poslední době na posilování všech svalů především vlastní vahou těla, ale pořadatelé věří, že zajímavější formou bude pro hráče rozhodně tenisový či florbalový turnaj, plážový fotbal či volejbal. Tradiční součástí LFŠ je však zábavnou formou i výuka fotbalové němčiny a angličtiny.

„Přesto se i nadále snažíme o dodržování všech šesti principů, které nás vždy v některém z nich odlišují od všech ostatních včetně toho nejdůležitějšího, zachování tréninkových jednotek vždy s jedním ročníkem,“ vysvětluje Václav Hrabík a ještě dodává: „Velmi nás trápí covidová situace, proto máme v každém ročníku ještě několik volných míst, takže se zájemci mohou podívat na naše webové stránky.“

O motivaci na Letní fotbalové škole nouze rozhodně nebude. „Všichni věříme, že si letošní účastníci na jaře 2022 po třech letech opět zahrají za reprezentační výběry LFŠ a zúčastní se těžkých a skvěle obsazených turnajů v Německu s týmy Juventus Turín, Inter Milán, Glasgow Rangers, Manchester City, Real Zaragoza, RSC Anderlecht, PSV Eindhoven, Borussia Dortmund, 1.FC Köln, HJK Helsinky, PAOK Soluň či Besiktas Istanbul.“

Protože se hráčům z LFŠ 2018 na jaře 2019 dařilo především herně i výsledkově (ročník 2007 byl první a ročník 2006 druhý ) a byly to před zrušením poslední odehrané turnaje, pozvánky na tyto turnaje byly LFŠ automaticky prodlouženy. K tomu David Lafata dodává: „Je to další zásada, kterou se od ostatních fotbalových škol a táborů od začátku odlišujeme. Chceme s hráči pracovat i po skončení Letní fotbalové školy, a to nejen formou internetu, ale pro ty nejšikovnější kluky alespoň jednou mezinárodní akcí ročně.“