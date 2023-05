Bývalý fotbalista Českých Budějovic, Jablonce nebo Sparty David Lafata ve dvou dnech zvládl dva zápasy. Ten druhý pomohl malé Ludmilce z Čakova. Dubenští, kde Lafata žije, vybrali společně přes půl milionu korun!

David Lafata měl na konci zápasu dobrou šanci | Video: Deník/ Kamil Jáša

Fotbalový kanonýr David Lafata snad nestárne. Už tolik netrénuje, ale týmu je prospěšný neustále. Jeho přítomnost na trávníku diváky baví. Ve dvou dnech odehrál dva zápasy. V pátek večer v Olešníku krajský přebor proti Hluboké, v sobotu v Dubném nastoupil v dresu týmu Real Top Praha proti domácím.

V Olešníku Lafatův tým prohrál s Hlubokou 0:3. Mezi oběma kluby je rivalita. Ti rozumní ji berou s nadhledem. "Jsem rád, že takoví hráči, jako je David, v krajském přeboru hrají," říká sympaticky bývalý slávista, výborný jihočeský střelec Karel Vácha, který měl pochopitelně radost z výhry Hluboké, kde vyrostl a kde pracuje v roli manažera fotbalového klubu. "Nehráli jsme dobře," připustil Lafata, jehož velkou šanci ze závěru utkání jsme zachytili na videu.

"Už jsem neměl sílu, to nebyla žádná rána," popisoval svůj pokus k tyči z trestného kopu střelec, který si chuť spravil v sobotu. Real Top Praha vyhrál s Lafatou v sestavě 6:3. Co ale předvedli fanoušci, z toho se až tajil dech. Dubenští na akci Dubenský běh pro dobrou věc mezi sebou vybrali neuvěřitelných 520 tisíc korun! Tento obnos věnovali malé Ludmilce z Čakova, která potřebuje peníze na vylepšení zdravotního stavu. V Dubném nevyhrál jen Lafata, nezvítězil jen Real Top Praha, vyhráli všichni, kteří do Dubného dorazili.

A "Lafi"? Nestárne. Ve dvou dnech odehrál dva zápasy a večer oslavil výhru Sparty v derby. Mimochodem, před zahájením jarní části Fortuna: ligy nebylo moc těch, kteří by Spartě věřili. "Sparta může zamíchat kartami, podle mě vyhraje titul," vyprávěl v době, kdy i ti největší fanoušci Sparty ztráceli naději. Nejspíš měl pravdu.