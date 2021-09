Lafata je největší hvězdou soutěže. A o víkendu oslavil kulaté narozeniny.

„Možná je to i tou čtyřicítkou,“ chytil se za bolavá záda.

Jeho touha hrát ale byla větší než bolest.

Do utkání naskočil v 63. minutě a o jedenáct minut později běžel s rukama nad hlavou. Dal gól a stylově tak oslavil 40. narozeniny. „Kamarádi mi říkají, abych se podíval do občanky,“ usmívá se. „Mě ale fotbal pořád baví. A když už jdu na hřiště, tak se chci zapotit, chci se vydat, unavit, chci zápas odmakat pořádně,“ přibližuje svůj pohled vlastně na všechno, do čeho se pustí.

David Lafata uspořádal čtvrtý ročník Lafi Cupu.Zdroj: Deník/Kamil Jáša

V českobudějovickém Gymnáziu Česká trénuje fotbalové talenty, které procházejí i krajskými akademiemi a akademií Dynama České Budějovice.

„A u nás v Dubném trénuju menší děti, to je tým, ve kterém hraje náš Toník,“ říká čerstvý čtyřicátník, který má radost z pokroků nejen syna , ale i dcery Vandy. „Ta začala hrát volejbal a manželka zase hraje v Dubném beachvolejbal, takže celá rodina žijeme sportem,“ nabízí Lafata pohled do soukromí. „Už večer si rozdělíme, kdo a kam druhý den půjde, pak je u nás doma pohodové ráno,“ přibližuje každodenní starosti.

Na ligový fotbal moc času nemá. Přesto zavítal na Střelecký ostrov, kde viděl utkání Fortuna: ligy mezi Českými Budějovicemi a Hradcem Králové. „Musí říct, že u nás v Olešníku hrajeme hezčí fotbal,“ rozesmál se fotbalový střelec, který na reprezentační úrovni nastřílel celkem ve 41 zápasech 9 gólů. Svůj debut si odbyl 2. září 2006 v domácím kvalifikačním zápase na EURO 2008 proti Walesu.

V utkání vstřelil dva góly a rozhodl zápas, přestože nastoupil až v 75. minutě. Střídal Marka Kuliče, utkání skončilo výhrou ČR 2:1. Svůj premiérový gól přitom vstřelil během první minuty pobytu na hřišti.

„To jsou přesně chvíle, proč fotbal hrajete, na to se nedá zapomenout. Prvním gratulantem byl Honza Koller, objal mě, já mu byl sotva po ramena,“ vzpomíná na výjimečné okamžiky své bohaté kariéry, jejíž hlavní část spojil především s pražskou Spartou, ale zahrál si i na zahraničních angažmá v Rakousku a v Řecku.

„Nebýt kamarádů, ani bych tu čtyřicítku neslavil. Nejsem na to typ,“ směje se.