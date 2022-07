V rámci Letní fotbalové školy v Třeboni se malí fotbalisté učili také anglicky. A jedním z učitelů byl i nejlepší český fotbalový kanonýr. "My name si club," rozesmál i Lafatu jeden z hráčů, který se ale hned opravil a vysekl větu, jak má správně být…

Letní fotbalová škola v Třeboni je pro děti tradiční, v průběhu prázdnin se do ní rádi vracejí. Co se v létě naučily, se jim v sezoně v jejich mateřských klubech bude určitě hodit. "A angličtina? V dnešní době je dobře, když děti umí víc jazyků a není to jen o fotbalové slovní zásobě," doplnil David Lafata, který hrával také v Řecku nebo v Rakousku.