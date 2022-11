Další jméno na scéně. Povede Dynamo Tomáš Zápotočný?

Po utkání ale mohli být spokojení všichni. Hluboká s vítězstvím 3:0, Rudolfov se skvěle zvládnutým podzimem. "Máme hodně bodů, tolik jsme ani nečekali," přikyvoval Pouzar.

Hlubočtí zápas na svoji stranu přetočili hned v prvním poločase. Udělala to Hájkova levačka. Fotbalista s vytříbenou kopací technikou v 16. minutě napřáhl k ráně z 25 metrů, pálil směrem na branku, za kterou svítí nádherný hlubocký zámek. Balon se stočil obloukem přesně do šibenice. Skvělá rána. Gól roku? Asi ne, Hájek už takových tref má na svědomí víc. "Trénuju to, mířil jsem," zářil spokojený střelec po utkání. "Zkouším to, buď trefuju tuhle stranu, nebo střílím křížem přes bránu."

Hájek už několikrát přesvědčil fanoušky, že má v noze dynamit a jeho levačka je v krajské soutěži možná vůbec nejlepší ze všech. "Vystřelit umí," pochválil kanonýra Karel Vácha. A pochvala od historicky nejlepšího střelce Dynama Č. Budějovice všech dob musela v chladnějším podvečeru zahřát…

Zápas se hrál pod umělým osvětlením, cestu na fotbal si našla velmi solidní návštěva. Podívejte se na video, v jakých kulisách se hrál zápas posledního podzimního kola KP.

Hluboká - Rudolfov 3:0 (1:0), 16. Hájek, 62. Funda, 90. + 1 Křiváček.