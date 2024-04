V I. lize dorostu devatenáctka Dynama hrála na Složišti s Libercem 3:3 a získala tak na jaře první bod.

Devatenáctka Dynama hrála v I. lize dorostu s Libercem 3:3 (na snímku z předchozího utkání se Spartou vlevo ve vzdušném souboji Dominik Němec). | Foto: Foto/ Josef Kotek

„Chtěli jsme tři, ale i ten jeden bod by mohl klukům pozvednout potřebné sebevědomí,“ přál si trenér Stanislav Rožboud.

Jeho svěřenci na podzim patřili ve fotbalové lize dorostu k nejlepším a v tabulce přezimovali na lichotivém druhém místě, jenže vstup do jara mladíkům Dynama vůbec nevyšel. Doma hned na úvod v prvním jarním zápase doma nečekaně padli 1:2 se Zlínem, který po podzimu byl na chvostu tabulky. Nato dostali na Složišti nadílku 2:6 od pražské Sparty, smolně prohráli 3:4 v Jihlavě a bez bodu jeli i z Mladé Boleslavi.

Až v pátém jarním zápase díky zmíněné remíze s Libercem 3:3 devatenáctka Dynama černou sérii ukončila. „Měli jsme vyhrát, doma je to pro nás ztráta dvou bodů, přesto po těch předchozích čtyřech prohrách v řadě má i ten jeden bod význam,“ usoudil trenér prvoligových dorostenců Dynama.

Příčinu toho, proč místo tří bodů se jeho svěřenci museli na Složišti spokojit jen s remízou, viděl Rožboud v chybách v defenzívě: „Dostáváme spoustu gólů. Když dáme doma tři góly, měli bychom ten zápas vyhrát,“ zdůraznil.

Nevydařený vstup do jarní části sezony Stanislava Rožbouda samozřejmě mrzí, své hráče však nezatracuje. „Nedělám z toho tragédii, dva zápasy jsme nezvládli, další dva jsme si ale dle mého názoru zasloužili vyhrát,“ zmínil smolné prohry se Zlínem a v Jihlavě. „Dostáváme laciné góly v závěrečných minutách, to nás stojí jak body, tak ztrátu potřebného sebevědomí,“ připomněl trenér devatenáctky Dynama, že také naposled doma s Libercem poté, co dorostenci Dynama otočili z 1:2 na 3:2, dostali tři minuty před koncem gól na 3:3.

„Přitom šancí jsme hlavně v prvním poločase měli plno, kluci to odmakali, bohužel v koncovce jsme měli tentokráte také dost smůly,“ zmínil Rožboud nastřelené břevno a tyčku branky hostí.

Po remíze s Libercem je devatenáctka Dynama v tabulce I. ligy dorostu sedmá a v dalším kole hraje v sobotu od 11 hodin v Brně se Zbrojovkou, které má oplácet domácí porážku 2:3 (v tabulce je Brno na třetím místě).