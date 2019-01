České Budějovice – Fotbalová devatenáctka Dynama v klíčovém utkání o záchranu v I. lize dorostu doma porazila naděje mistrovské Viktorie Plzeň 2:0 a po zásluze pak s nejvěrnějšími fanoušky své vítězství náležitě na hřišti oslavila.

Martin Šplíchal patřil v devatenáctce Dynama k oporám. Na snímku je s trenérem druholigového áčka Davidem Horejšem. | Foto: Deník/ Jan Škrle

„My věděli, že nás čeká hlavně po psychické stránce velice náročné utkání, což se hlavně v prvním poločase také potvrdilo. Já tudíž před před těmi mladými kluky smekám, jak se s tím nesnadným úkolem dokázali poprat,“ chválil své svěřence trenér Pavol Švantner.



Domácí mladíci zahájili zápas tlakem, který korunoval už ve 3. min. Lindák dělovkou zblízka do břevna, od něhož se míč odrazil na brankovou čáru a zpět do pole. Pak se hra vyrovnala a s přibývajícím časem začalo na domácí straně přibývat i nervozity. Až ve 35. minutě Pařízek vystihl špatnou rozehrávku brankáře Maříka a po jeho nahrávce dal Šplíchal do prázdné brány důležitý vedoucí gól. Krátce před půlí po Kadlecově nahrávce Rauscher z voleje překopl, ale v 54. minutě po Pařízkově spolupráci s Lindákem týž hráč výhru Dynama hlavou pečetil. Hosté se snažili korigovat, z brejků ale naopak Kadlec a Sedlák trefili dvakrát tyčku.



„Mám radost že to kluci zvládli. Sice si myslím, že jsme si měli jistotu vybojovat už v předchozích utkáních, abychom se nemuseli třást až do posledního kola, přesto patří celému týmu pochvala,“ uvedl trenér devatenáctky. „V naší hře bylo především zpočátku hodně nervozity a ta důležitost zápasu nám svazovala nohy a je škoda, že jsme první gól nedali z našeho úvodního tlaku, rozhodně by to kluky uklidnilo,“ litoval Švantner.



Za odvedený výkon a bojovnost trenér chválil celý tým, jmenovitě ale vyzdvihl opory Pařízka, Šplíchala či Lindáka. „To jsou naši klíčoví hráči, ten náš úzký kádr táhli celou sezonu a patří jim za to dík,“ ocenil.



Několika velice důležitými zákroky se blýskl i brankář Dubljanič. „Patří mu absolutorium a těší mě, že tomu tak bylo i v předchozích zápasech,“ podtrhl Švantner.



V tutéž dobu jako na Složišti hrály i Teplice na Slovácku. „Já zakázal průběh zápasu sledovat a sám nevím, jak to dopadlo,“ krčil Švantner rameny. Teplice sice vyhrály 4:1, výhra Dynama je ale poslala dolů.