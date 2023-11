Devatenáctka Dynama zakončila podzimní část I. ligy dorostu doma výhrou s Pardubicemi 2:1, po které přezimuje na druhé příčce tabulky.

Trenér Stanislav Rožboud dovedl devatenáctku Dynama po podzimní části I. ligy dorostu na druhou příčku. | Foto: Foto/ archiv Deníku

„Zápas jsme mohli rozhodnout už v první půli, kdy jsme hráli dobře, ale přesto jsme prohrávali 0:1. Byla to hodně nešťastná branka, to se však ve fotbale stává. Ale kluky to nesrazilo, vypracovali si celou řadu příležitostí, a ačkoli jsme některé z nich nedokázali využít, dvěma góly jsme výsledek otočili. Za to patří klukům pochvala, kterou si ale zaslouží i za to, jak se celkově s tím zápasem popasovali. Bylo vidět, že chtějí vyhrát, že chtějí podzimní část sezony zakončit vítězstvím,“ pochvaloval si trenér Stanislav Rožboud.

Ve druhém dějství si mladíci Dynama jednobrankový náskok už pohlídali. Krátce před koncem sice měli hosté velkou šanci, do střely hostujícího hráče z malého vápna ale skočil Dominik Němec a tělem téměř jistému gólu. „To, jak emotivně se pak radoval, dokazuje morálku týmu, kterou kluci prokazovali po celou sezonu,“ vyzdvihl Rožboud.

Podzimní část sezonu trenér devatenáctky Dynama hodnotí pozitivně: „Myslím si, že jsme ve většině zápasů podávali velice dobré, až vynikající výkony. Jsem přesvědčen, že spousta kluků má do budoucna velký, potenciál,“ nešetřil Stanislav Rožboud superlativy.

To, že mladíci Dynama za sebou mají úspěšný podzim, potvrzuje i tabulka nejvyšší soutěže dorostu, v níž jsou černobílí druzí za ostravským Baníkem, na jehož hřišti remizovali 3:3. „Ligu jsme několikrát i vedli a musím říct, že takový pohled na tabulku vždy potěší a vždycky je velice příjemný. Určitě si toho všimli i lidi jak v klubu, tak mimo něj,“ usmívá se Rožboud. „Tabulka z našeho pohledu vypadá krásně, mě ale ještě víc těší výkony, které jsme na podzim podávali. Nepamatuji si zápas, ve kterém bychom propadli. Jsem přesvědčen, že i v těch zápasech, v nichž jsme neuspěli, jsme podali kvalitní výkony,“ zmínil těsné porážky v Olomouci (0:1), na Spartě (2:3) a na Slavii (1:3) a jedinou domácí prohru (s Brnem 2:3).

„Do konce listopadu budeme ještě trénovat a někteří hráči se připojili k áčku. Řekli si o to svými výkony, tu šanci si zasloužili. A já věřím, že ji i využijí,“ zakončil Rožboud.