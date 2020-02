Český pohár federace sálového fotbalu vyhrál největší favorit Chemcomex Praha. Klání absolvovalo i duo jihočeských týmů. Českobudějovičtí Devianti prošli do semifinále, kde narazili na pozdějšího vítěze, Větřní ze skupiny nepostoupilo.

Osm týmů bylo v Luhačovicích rozděleno do dvou skupin, z nichž dva nejúspěšnější postoupily do play off. Větřní ve skupině A narazilo na Moravskou Třebovou, Varnsdorf a Chemcomex. S prvními dvěma jmenovanými Bomarďáci uhráli v základní hrací době remízy, ale v obou případech jim nepřálo štěstí v penaltové loterii, proti Pražanům však neměli šanci a ze skupiny nepostoupili.