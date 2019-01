České Budějovice /ROZHOVOR/ - Ač si dvacetiletý Michal Rakovan splnil letos klukovský sen, sám svou premiéru v I. lize nepřeceňuje.

Michal Rakovan (vpravo atakuje náchodského Antonína Eimera) je v osobních soubojích tvrdý a nesmlouvavý. | Foto: František Panec

Michal Rakovan svůj kvalitní výkon v posledním klání juniorky Dynama v letošním ročníku třetí ligy s Náchodem završil pěkným gólem. A měl z něj radost náramnou: „Vždyť je první, co jsem na jaře dal,“ culil se.

Vedle gólu jste měl i dvě asistence, takže asi spokojenost?

Určitě. Chtěli jsme poslední zápas vyhrát, a to se povedlo. Takže paráda.

A co ten váš gól? Čekal jste, že vás Jasanský na tu dálku svým centrem tak ideálně najde?

Já si na Jasiho zařval a on mi to suprově dal přes obránce. Šel jsem sám na bránu a měl to tudíž jednoduché.

Nepřipadalo vám, že Náchod, ač ještě hrál o záchranu, to brzy zabalil?

My si mysleli, že sem přijedou makat a hrát jako o život, jenže po druhém gólu úplně odešli. To nás překvapilo.

Že by vám to vadilo, se ale říct nedá?

Od stavu 3:0 jsme si hráli, co jsme chtěli. Dávali jsme si to do nohy, prostě pohoda.

Právě gólu na 3:0 předcházela vaše ukázková spolupráce s Nitrianským.

Nitri si tam výborně naběhl a narazil mi to, tak jsem mu míč hned vrátil a on vypálil. Gólman to jen vyrazil a Kůča to vrátil do brány. To byla fakt pěkná akce, to je pravda.

Na druhý gól jste dával Kučerovi z hloubi vlastního pole. Nebyla to ale spíš náhoda?

Abych řekl pravdu, mělo to jít spíš na Jasiho, ale prošlo to na Kůču. Ten si ale poradil dokonale.

Čím to je, že jeden týden dostanete šest gólů ve Varech a týden nato pro změnu 6:0 vyhrajete? Třeba v tom, že máte tak mladé mužstvo?

My jsme ve Varech v první půli hráli 0:0, po změně stran jsme ale dojeli na standardky soupeře. Ty jsme vůbec nezvládli. Po prvním gólu jsme se úplně sesypali a všude byli pozdě u hráčů. Hrůza.

Že jste tam ale hráli v hodně omlazené sestavě asi bylo znát?

To jistě, na druhou stranu tak ale hrajeme celé jaro. Tak to ale v béčku je, že ti starší hráči odejdou, ať do áčka, či někam jinam, a přijdou kluci z dorostu. Mně je dvacet, ale v mužstvu už patřím k těm starším…

Nemrzelo vás, že mezi těmi, co odešli, byl i Ondrášek, s nímž jste s fotbalem v Blatné začínal?

Mrzelo? Asi jo, ale šel prostě výš. V Čáslavi ve druhé lize se mu dařilo a teď možná půjde do přípravy s áčkem. Pro něj tudíž jedině dobře. Hrálo se mi s ním ale výborně, byli jsme na sebe zvyklí. Vždyť jsme spolu hráli od deseti let.

Na své začátky v Blatné si někdy vzpomenete?

Samozřejmě, vždyť jsem tam hrál za žáky až do osmičky. Do Dynama jsem šel až do devítky do Grünwaldovky. Kluky, co jsem s nimi v Blatné hrával, sem tam potkám, když hrají I. A třídu za Blatnou tady v okolí. Když tam jsou, tak s nimi popovídám a vyzvím, co je v Blatné nového.

Letos jste nakoukl i do první ligy, byl to zážitek?

Šel jsem proti Kladnu na poslední čtvrthodinu, vyhráli jsme 3:0. Prostě super…

Pokud se nemýlím, v té době už jste s áčkem i trénoval?

To ano, ale natrhl jsem si stehenní sval a vrátil se do béčka. V něm asi začnu i letní přípravu. Do áčka je ještě hodně dlouhá cesta, musím na sobě ještě hodně makat.